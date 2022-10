Ein Unbekannter hat am Freitag eine 21-Jährige auf einem Feldweg in Homberg (Efze) sexuell bedrängt.

Nach Polizeiangaben verwickelte der Mann die Spaziergängerin in ein Gespräch und fasste sie an Arm und Hüfte an, als sie weggehen wollte. Erst als sie um Hilfe rief, flüchtete der Täter.