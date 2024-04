Sicherere Innenstädte:10.000 Personenkontrollen in Hessen

Kurzmeldung Sicherere Innenstädte:10.000 Personenkontrollen in Hessen

Seit Beginn des Programms "Innenstadtoffensive gegen Kriminalität" Ende Februar in mehreren Städten sind nach Angaben des Innenministeriums fast 10.000 Personenkontrollen durchgeführt worden.

"Wir wollen dazu beitragen, dass sich die Menschen auch weiterhin gerne in den Innenstädten aufhalten", sagte Innenminister Poseck (CDU) am Mittwoch. Mit dem Programm, an dem sich bislang Frankfurt, Wiesbaden, Kassel, Fulda, Wetzlar, Marburg, Gießen, Offenbach, Hanau, Darmstadt, Limburg und Rüsselsheim beteiligen, soll die Sicherheit gesteigert werden.