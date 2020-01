Ein Airbus330 der Lufthansa hat seinen Flug nach Teheran abgebrochen und ist nach Frankfurt zurückgekehrt. Die Sicherheitsbedenken wegen des Konflikts zwischen Iran und USA waren doch zu groß.

Eigentlich hatte die Lufthansa ihre täglichen Teheran-Flüge am Donnerstag wieder aufnehmen wollen. Doch Flug LH600 hat nach nur einer Stunde Flugzeit über Rumänien wieder kehrt gemacht. "Hintergrund ist eine veränderte Einschätzung der Sicherheitslage für den Luftraum rund um den Flughafen in Teheran", teilte die Fluggesellschaft am Abend mit. An Bord des Airbus A330-343 waren einer Sprecherin zufolge 129 Menschen.

Auch am Freitag kein Teheran-Flug der LH

Wegen der Zuspitzung des Konflikts zwischen dem Iran und den USA hatte die Lufthansa ihre Teheran-Flüge zeitweilig ausgesetzt und am Donnerstag wieder aufgenommen. Auch der Freitagsflug nach Teheran wurde vorsorglich abgesagt.

Wann die Lufthansa ihre Iran-Flüge wieder aufnehme, sei noch unklar, teilte die Airline weiter mit. Gemeinsam mit nationalen und internationalen Behörden werte man die Lage vor Ort weiter aus.

Was verursachte Absturz über dem Iran?

Am Mittwoch war eine ukrainische Maschine über dem Iran abgestürzt . Alle 176 Insassen waren dabei ums Leben gekommen. Die USA vermuten, dass eine iranische Rakete das Flugzeug getroffen hat, versehentlich, wie es zuletzt von amerikanischer Seite hieß.

Der Iran beharrt allerdings darauf, dass die ukrainische Maschine wegen eines technischen Defekts abstürzte. Die Tötung eines iranischen Generals durch eine US-Drohne hatte die Krise zwischen den beiden Ländern zugespitzt.

Sendung: hr-iNFO, 09.01.2020, 21.00 Uhr