Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) am Flughafen (Archivbild) Bild © picture-alliance/dpa

Sicherheitspanne mit Bundeskanzler am Flughafen Frankfurt

Für Bundeskanzler Scholz war es "kein großer Vorfall", für das Innenministerium hingegen eine "nicht akzeptable" Sicherheitspanne. Ein 48-Jähriger hatte sich mit seinem Auto dem Konvoi des Kanzlers durch Frankfurt angeschlossen und Scholz auf dem Rollfeld des Flughafens umarmt. Er soll unter Drogeneinfluss gestanden haben.

Ein Autofahrer hatte sich mit seinem Privatwagen unbefugt dem Konvoi von Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) angeschlossen und ihn nach dem Aussteigen umarmt, ohne dass die Personenschützer rechtzeitig eingeschritten sind. Zuerst hatte die Bild-Zeitung (Freitag) darüber berichtet.

Das Bundeskriminalamt (BKA) und ein Regierungssprecher bestätigten, dass es am Mittwoch in Frankfurt zu einem "Sicherheitsvorfall" gekommen sei.

Festnahme am Flughafen

Verletzt worden sei niemand, teilte eine Sprecherin des BKA mit: "Die Person wurde ohne Widerstand von der Bundespolizei am Flughafen Frankfurt festgenommen." Aus polizeitaktischen Gründen wollte die Sprecherin keine weiteren Auskünfte erteilen.

Die Bundespolizei machte keine Angaben zur Motivation des Mannes und dazu, wie es zu der Panne kommen konnte. Man habe lediglich den Mann in Gewahrsam genommen. Nach Angaben eines Sprechers des Polizeipräsidiums handelt es sich um einen 48 Jahre alten Mann aus Frankfurt. Laut Bild soll er mittlerweile eingeräumt haben, vor der Fahrt Kokain konsumiert zu haben .

Der Flughafenbetreiber Fraport wollte sich zu dem Vorfall ebenfalls nicht weiter äußern. Man unterstütze die jeweiligen Behörden umfassend bei der Aufarbeitung. Nach Polizeiangaben erstattete Fraport außerdem Anzeige wegen Hausfriedensbruchs gegen den Autofahrer.

Mann stürmt auf Rollfeld auf Scholz zu

Dem Bild-Bericht zufolge kam es zu dem Zwischenfall, nachdem Scholz am Mittwoch vom Frankfurter Sitz der Europäischen Zentralbank (EZB) zum Flughafen gefahren worden war. Dort war das 25-jährige Bestehen der EZB gefeiert worden.

Der Wagen des Mannes konnte demnach zusammen mit dem Kanzler-Konvoi - trotz nicht angemeldetem Kennzeichen - auch die Sicherheitsschranke des Flughafens passieren.

Als der Kanzler seine Limousine auf dem Rollfeld verließ, stürmte der Fahrer des Autos auf Scholz zu, schüttelte ihm die Hand und umarmte ihn. Scholz habe es geschehen lassen, schilderte die Zeitung. Erst in diesem Augenblick seien die BKA-Personenschützer und Polizisten auf die potenziell bedrohliche Situation aufmerksam geworden und hätten den Mann festgenommen.

Personenschützer: Zusätzliche Autos in Kolonne nicht ungewöhnlich

Der ehemalige Personenschützer Rainer Schanz, der unter anderem für Scholz' Vorgänger Angela Merkel (CDU) und Gerhard Schröder (SPD) zuständig war, nahm die Sicherheitsleute in Schutz.

Dass sich der fremde Wagen der Kanzler-Kolonne anschloss, "hätte immer passieren können", sagte er in hr-iNFO. Tatsächlich habe es häufiger Autos, etwa vom Bundeskriminalamt, gegeben, die sich der Kolonne kurzfristig anschlossen. Das sei manchmal spontan geschehen und daher nicht immer mit allen Beteiligten abgesprochen gewesen, so Schanz.

Personenschützer Rainer Schanz: "Hätte immer passieren können"

Nicht zu entschuldigen sei hingegen, dass der Abstand zwischen dem Kanzler und seinen Personenschützern nach dem Aussteigen am Flughafen so groß gewesen sei, dass es zu dem Vorfall kommen konnte, sagte Schanz weiter. Hier habe sich wohl die "Macht der Gewohnheit" eingeschlichen, möglicherweise seien die Sicherheitsleute kurz mit dem Gepäck beschäftigt gewesen und überrascht worden. "Ich glaube, das wird nie wieder passieren."

"Bundeskanzler fühlte sich nicht bedroht"

Bundeskanzler Scholz selbst sieht den Vorfall gelassen: "Der Bundeskanzler hat sich zu keiner Zeit bedroht gefühlt", sagte der stellvertretende Regierungssprecher Wolfgang Büchner am Freitag in Berlin. Weder Begegnung noch Umarmung seien von Scholz geplant gewesen. "Von daher war es überraschend für ihn, aber in der konkreten Situation kein großer Vorfall." Trotzdem stellten sich Fragen, die nun sorgfältig aufgeklärt werden müssten.

Ein Sprecher des Bundesinnenministeriums bezeichnete den Vorgang als "natürlich inakzeptabel". Es sei "auf den ersten Blick nicht ganz ersichtlich, wo der Fehler liegt". Deshalb werde die Situation analysiert. Betroffen seien Sicherheitsmaßnahmen von Landespolizei, Bundespolizei und Bundeskriminalamt. "Ziel der Aufarbeitung ist selbstverständlich, dass sich so ein Geschehen nicht wiederholen kann", hieß es.

Das hessische Wirtschaftsministerium teilte auf Anfrage mit, die geltenden Sicherheitsvorschriften am Frankfurter Flughafen seien nach derzeitigem Kenntnisstand eingehalten worden. Für Begleitfahrten von Staatsoberhäuptern sei man nicht zuständig.

