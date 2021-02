Sieben Menschen in Lkw entdeckt

Die Polizei in Wiesbaden hat sieben mutmaßlich aus Afghanistan stammende Menschen in einem Lastwagen gefunden, darunter drei Jugendliche und ein Kind.

Der Lastwagenfahrer hatte Klopfgeräusche gehört und die Polizei alarmiert, so die Beamten am Donnerstag. Die Polizei vermutet, dass die Menschen durch eine aufgeschlitzte Plane auf die Ladefläche des Lastwagens gelangt waren. Die Ermittlungen dauern an. Das Jugendamt Wiesbaden habe die Betreuung der Jugendlichen und des Kindes übernommen.