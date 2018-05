Feuerwehrleute am Einsatzort

Sieben Verletzte bei Brand in Flüchtlingsunterkunft

Bei einem Feuer in einer Gemeinschaftsunterkunft für Flüchtlinge in Groß-Umstadt sind sieben Bewohner verletzt worden. Bei dem Brand in einem Trockenraum hatte sich starker Rauch gebildet.

Das Feuer wurde gegen 20 Uhr am Donnerstagabend gemeldet, wie die Polizei berichtete. In dem Mehrfamilienhaus im Groß-Umstädter Ortsteil Heubach (Darmstadt-Dieburg) kam es zu starker Rauchentwicklung.

Rettungskräfte versorgten sieben Menschen. 40 Bewohner mussten das Haus verlassen und wurden von Feuerwehrleuten betreut. Insgesamt wohnen in dem Haus 49 Flüchtlinge, wie ein Polizeisprecher hessenschau.de sagte.

Der Brand brach laut Feuerwehr in einem Trocken- und Abstellraum unter dem Dach aus. Warum, war zunächst unklar. Die Kriminalpolizei hat Ermittlungen aufgenommen. Zu hohem Schaden am Haus ist es laut Polizei vermutlich nicht gekommen.

