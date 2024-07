Bei einem Dachstuhlbrand in einem Restaurant in Dreieich (Offenbach) sind am Samstag sieben Menschen leichtverletzt worden.

Wegen der starken Rauchentwicklung warnte die Feuerwehr Anwohner, Türen und Fenster geschlossen zu halten. Das teilte die Polizei am Sonntag mit. Die Ursachen des Brandes sind unklar. Der Schaden wird auf rund 300.000 Euro geschätzt.