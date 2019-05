Bei einer Einsatzfahrt in Erbach ist eine Polizeistreife mit dem vollbesetzten Auto einer Familie zusammengestoßen. Insgesamt wurden sieben Menschen verletzt, zwei von ihnen schwer.

Nach Angaben der Polizei war der Polizei-Kleinbus während einer Einsatzfahrt in Erbach (Odenwald) in Höhe des Stockheimer Rings mit einem Auto kollidiert. Bei dem Zusammenstoß wurden alle fünf Insassen des Autos verletzt. In dem Auto saß eine Familie aus Thüringen mit ihren beiden neun und zwölf Jahre alten Kinder sowie deren Großmutter.

Audiobeitrag Audio Loca-tag 'teaser_more_audio_sr' not found Polizei stößt bei Einsatzfahrt mit Auto zusammen [Audioseite] Ende des Audiobeitrags

Die Fahrerin und der Beifahrer sowie ein Kind kamen mit dem Krankenwagen in eine Klinik, sagte ein Polizeisprecher dem hr. Das andere Kind und die Großmutter seien schwer verletzt mit einem Rettungshubschrauber abtransportiert worden. Der Polizist und seine weibliche Kollegin in dem Streifenwagen wurden leicht verletzt.

Mehrere Hubschrauber im Einsatz

Insgesamt waren zwei Rettungs- sowie ein Polizeihubschrauber im Einsatz. Warum der Streifenwagen mit dem Auto zusammenstieß, muss laut Polizei noch geklärt werden. Ein Sachverständiger soll nun die Unfallursache ermitteln.

Der Schaden wird auf mehrere zehntausend Euro geschätzt. Neben den beiden Fahrzeugen wurde auch eine Ampelanlage beschädigt.

Sendung: hr-iNFO, 30.05.2019, 15.00 Uhr