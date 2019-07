Bei zwei schweren Unfällen auf der A3 sind am Mittwoch insgesamt sieben Menschen verletzt worden, darunter eine Frau lebensgefährlich. Es kam zu starken Behindungen und langen Staus.

Videobeitrag Video Video zum Video Auffahrunfall auf A3 bei Bad Camberg [Videoseite] Ende des Videobeitrags

Gleich zwei schwere Unfälle haben sich am Mittwoch auf der A3 ereignet und neben mehreren teils schwer Verletzten auch kilometerlange Staus verursacht.

Am frühen Morgen war ein Autofahrer bei Bad Camberg (Limburg-Weilburg) auf einen Kleinlaster aufgefahren. Die Autobahn Richtung Köln war daraufhin mehrere Stunden voll gesperrt, der Verkehr staute sich auf mehr als 20 Kilometern Länge.

Kurz nachdem die Sperrung am Mittag aufgehoben wurde, krachte es am Stauende erneut, als zwei Lastwagen zusammenstießen.

Aus Transporter geschleudert

Bei dem ersten Unfall war kurz vor 7 Uhr ein 31 Jahre alter Autofahrer, der alleine in seinem Fahrzeug saß, auf einen Transporter mit Anhänger aufgefahren. Bei dem Zusammenstoß löste sich der Anhänger, der Kleinbus überschlug sich.

Dabei wurden zwei der fünf Insassen des Transporters aus dem Fahrzeug geschleudert. Eine der beiden Personen wurde schwerst verletzt, eine 23-Jährige Frau erlitt lebensgefährliche Verletzungen. Sie hatte nach ersten Erkenntnissen der Polizei wohl den Sicherheitsgurt nicht angelegt und wurde durch die Schiebetür des sich überschlagenden Transporters geschleudert. Ein Rettungshubschrauber brachte sie in eine Klinik.

Der 35 Jahre alte Fahrer des Transporters sowie der mutmaßliche Unfallverursacher und die weiteren Insassen des Transporters wurden ebenfalls verletzt und in verschiedene Krankenhäuser gebracht.

Schwerer Lkw-Unfall an Stauende

Die Unfallursache war zunächst noch unklar. Die Staatsanwaltschaft beauftragte einen Sachverständigen zur Klärung des Unfallhergangs. Die A3 Richtung Köln wurde für die Unfallaufnahme bis 12.15 Uhr voll gesperrt, der Verkehr staute sich zwischenzeitlich auf eine Länge von über 20 Kilometern.

Kurz nachdem die Sperrung aufgehoben wurde, krachte es am Stauende erneut, als zwei Lastwagen zusammenstießen. Der mutmaßliche Unfallverursacher wurde dabei nach Angaben der Polizei in seiner Kabine eingeklemmt. Er musste von der Feuerwehr mit einer Hydraulikschere freigeschnitten werden und kam schwer verletzt mit dem Rettungshubschrauber in eine Klinik. Der zweite Lkw-Fahrer blieb unverletzt.

Die Autobahn Richtung Köln wurde in Höhe der Raststätte Medenbach erneut gesperrt. Das Ende der Sperrung war zunächst unklar. Er bildete sich erneut ein kilometerlanger Rückstau.

Erst am Dienstag hatte es ebenfalls auf der A3 nahe Limburg Behinderungen durch einen brennenden Lkw gegeben.

Sendung: hr-iNFO, 3.7.2019, 10:30 Uhr