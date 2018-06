Gedenken an getötete Susanna mit Blumen und Text "We miss you Susanna".

Auslieferung, Vorwürfe gegen Polizei, Namensabgleich am Flughafen

Wird Ali B. nach Deutschland ausgeliefert? Hätte die Bundespolizei oder die Airline die unterschiedlichen Namen auf Flugtickets und Passpapieren bemerken müssen? Antworten auf wichtige Fragen zum Fall Susanna.

Der Tatverdächtige im Fall Susanna ist festgenommen. Der 20-Jährige wurde nach Auskunft von Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) in der Nacht zu Freitag in Nordirak gefasst. Ali B. soll am 22. oder 23. Mai die 14 Jahre alte Susanna F. aus Mainz in Wiesbaden vergewaltigt und ermordet haben. Der Fall wirft Fragen auf. Hier die wichtigsten Antworten.





Das hängt davon ab, ob der Irak den 20-Jährigen nach Deutschland ausliefert. Die Bundesrepublik hat kein entsprechendes Abkommen mit dem Land. Die irakischen Behörden sind daher nicht zu einer Auslieferung verpflichtet. Bundesinnenminister Seehofer sagte dazu: "Das läuft jetzt nach den internationalen Regeln."

Die Staatsanwaltschaft Wiesbaden hofft auf eine Auslieferung, stellt sich aber auf Komplikationen ein. "Wir haben wenig Erfahrung, wie sich der Irak in so einer Lage verhält", sagte eine Sprecherin am Freitag. Dass Ali B. sich in seinem Heimatland für den Tod von Susanna F. zu verantworten habe, sei rechtlich nicht möglich. "Im Irak droht ihm die Todesstrafe. Wir können daher keinen Strafverfolgungsantrag stellen", sagte die Sprecherin.

Im erwartbaren Rahmen. Die Vorsitzende der AfD-Fraktion im Bundestag, Alice Weidel, forderte den Rücktritt der gesamten Bundesregierung, weil der Tatverdächtige ein Flüchtling sei. Ali B. kam im Herbst 2015 aus dem Irak nach Deutschland.

Ministerpräsident Volker Bouffier (CDU) warnte vor Populismus: "Wir sind alle tief betroffen von dieser abscheulichen Tat, und ich habe Verständnis für die Empörung der Menschen", sagte er am Freitag. Nun seien jedoch die Ermittler am Zug. "Blanker Populismus hilft jetzt nicht weiter."

Der innenpolitische Sprecher der SPD-Bundestagsfraktion, Burkhard Lischka, machte in der Bild-Zeitung der Bundespolizei am Flughafen Düsseldorf Vorwürfe, von wo der Tatverdächtige mit seiner Familie nach Irak am vergangenen Samstag nach Irak ausreiste: "Bei solche fragwürdigen Papieren (gemeint sind wohl die Laissez-Passer-Papiere der Familie, d. Red.) und angesichts des Reiseziels hätte die Bundespolizei mit einem einfachen Fingerabdruck-Vergleich feststellen können, dass hier ein Krimineller auf der Flucht ist."

Sie weist jede Schuld von sich. Ali B. und seine Familie hätten den Beamten am Flughafen Düsseldorf zwei irakische Laissez-Passer mit je vier Namen und acht deutsche Aufenthaltsgestattungen vorgelegt. Die Dokumente seien echt, gültig und mit den passenden Passfotos versehen gewesen und hätten zur Ausreise berechtigt, teilte das Bundespolizeipräsidium in Potsdam am Freitag mit.

Ein Abgleich der Flugtickets und der Pässe bzw. der Ersatzpapiere sei bei der Luftsicherheitskontrolle rechtlich nicht möglich, betonte die Bundespolizei. Ein Sprecher erläuterte auf Nachfrage von hessenschau.de, am Schalter für die Passkontrolle werde nur überprüft, ob jemand zur Ausreise berechtigt sei - anhand der Ausweisdokumente. Eine zweite Kontrolle an der Sicherheitsschleuse sei nicht vorgesehen - ebenso wenig ein Abgleich mit dem Flugticket. Dort gehe es allein darum, Gefahren für die Luftsicherheit auszuschließen.

Der Bundespolizeisprecher verwies darauf, dass B. und seine Familie am 2. Juni ausgereist seien. Zur Fahndung ausgeschrieben worden sei Ali B. jedoch erst zwei Tage später, am 4. Juni.

In diesem Fall nicht. Zwar äußerte sich weder Turkish Airlines noch Pegasus Airlines, die zwei für den Flug der Familie B. nach Istanbul infrage kommenden Fluggesellschaften, auf eine Anfrage von hessenschau.de am Freitag. Doch eine Sprecherin des Bundesverbands der Deutschen Luftverkehrswirtschaft (BDL) gab zur Auskunft: "Für Flüge in die Türkei muss kein Abgleich zwischen Flugtickets und Ausweispapieren stattfinden. Hier gelten ähnliche Vorgaben wie für den Schengen-Raum." Allgemein hänge es vom Zielland ab, ob ein Abgleich vorgeschrieben sei oder nicht.

Solche Papiere dienen als Passersatz zur einmaligen Einreise in ein bestimmtes Land. Meistens handelt es sich dabei um das Heimatland der Reisenden. Auch Ausländerbehörden können Laissez-Passer-Papiere vor einer freiwilligen Ausreise oder einer Abschiebung beantragen, wenn die betroffenen Migranten ihre Pässe verloren oder vernichtet haben.

Nach Informationen von hr-iNFO beantragte die achtköpfige Familie am 1. Juni die Dokumente im irakischen Generalkonsulat in Frankfurt. Einen Tag später flog sie von Düsseldorf nach Istanbul, dann weiter nach Erbil im Nordirak. Aus der Region stammt Ali B.s Vater.

Mehmet Ö. ist der leibliche Vater von Susanna F., lebt aber seit langem getrennt von der Familie und hat seine Tochter seit neun Jahren nicht mehr gesehen. In den vergangenen zwei Wochen suchte er nach eigenen Angaben jeden Tag in Wiesbaden nach Hinweisen auf den Verbleib der 14-Jährigen. Er suchte dabei gezielt in Flüchtlingsheimen, da Susanna seit einigen Monaten Kontakt zu einem Flüchtling gehabt haben soll.

Im Gespräch mit hr-iNFO machte Ö. der Polizei schwere Vorwürfe: "Die Polizei hat nicht geholfen und stattdessen die Schuld der Mutter gegeben, dass sie nicht aufgepasst habe." Es mache ihn fassungslos, wie lange die Polizei untätig geblieben sei, obwohl Susannas Mutter sie doch sofort über das Fortbleiben ihrer Tochter informiert habe.

Die Polizei begegnete dieser auch von Susannas Mutter geäußerten Kritik bei ihrer Pressekonferenz am Donnerstag. Der Vermisstenfall sei schwierig gewesen. Zuletzt habe Susanna wiederholt die Schule geschwänzt, und es habe einen Hinweis darauf gegeben, dass die 14-Jährige im Ausland sei. Eine Zeugin, die recht früh davon berichtet hatte, Susanna sei Opfer eines Verbrechens geworden, sei verreist gewesen.

Als die Polizei ihre Fahndung nach dem Tatverdächtigen am vergangenen Montag öffentlich machte, nannte auch hessenschau.de dessen vollen Namen. Das ist üblich in so einem Fall. Ohne den vollen Namen zu nennen, wäre eine öffentliche Fahndung weniger sinnvoll. Nun hatte die Fahndung Erfolg, doch Ali B. bleibt zunächst ein Verdächtiger. Die Unschuldsvermutung gilt für ihn wie für jeden anderen Verdächtigen. Aus dem Grund haben wir auch sein Foto wieder verpixelt.