Ein Siebenjähirger ist in Fulda von einem Auto angefahren und schwer verletzt worden.

Wie die Polizei am Freitag berichtete, war er am Vortag von einem Grundstück über eine Straße gerannt, als ihn der Wagen eines 48-Jährigen erfasste. Der Junge kam in ein Krankenhaus, Lebensgefahr besteht den Angaben zufolge nicht.