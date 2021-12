Kind stirbt in brennendem Zimmer

Ein zwei Jahre altes Mädchen ist an Heiligabend in einem Wohnhaus in Siegbach (Lahn-Dill) ums Leben gekommen. Das bestätigte die Polizei auf Nachfrage.

Die genauen Umstände sind noch nicht bekannt. In einem Zimmer war offenbar am Nachmittag ein Feuer ausgebrochen. Auch die Feuerwehr wurde hinzugezogen. Einzelheiten nannte die Polizei nicht und verwies auf die Staatsanwaltschaft Limburg, die die Ermittlungen übernommen habe. Die Staatsanwaltschaft war für eine Stellungnahme nicht zu erreichen.