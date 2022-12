Silvester in Frankfurt - Waffenverbot in der Bahn

Von 12 Uhr an Silvester bis 9 Uhr an Neujahr ist das Mitführen von Waffen, Messern und gefährlichen Gegenständen in den Bahnhöfen und S-Bahnen in der Stadt Frankfurt verboten.

Das hat die Bundespolizei am Dienstag verfügt. Ebenfalls untersagt sei dort das Abbrennen von Feuerwerkskörpern jeglicher Art. Erfahrungsgemäß komme es zum Jahreswechsel zu mehr Auseinandersetzungen.