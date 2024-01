Mit Knallern, Raketen und vielen friedlichen Feiern ist Frankfurt ins Jahr 2024 gestartet. Doch in der Innenstadt musste die Polizei eingreifen, nachdem Pyrotechnik in Richtung Einsatzkräfte und unbeteiligte Passanten geflogen war.

Die Frankfurter Polizei ist in der Silvesternacht gegen Randalierer in der Innenstadt vorgegangen. Auf der Einkaufsstraße Zeil waren hunderte Menschen zum Feiern zusammengekommen. Im Laufe der Feierlichkeiten schossen meist junge Männer Raketen und warfen Böller in die Menschenmenge – und auch in Richtung der Einsatzkräfte.

Die Polizei entschloss sich daraufhin, die Konstablerwache mit einer Hundertschaft zu räumen. Die Aktion war nach wenigen Minuten beendet.

Polizei: 15 vorläufige Festnahmen in Frankfurt

Die Beamten meldeten in der Nacht 15 vorläufige Festnahmen im Zusammenhang mit der Pyrotechnik-Randale. Die Menschen seien nach Feststellung ihrer Personalien wieder freigelassen worden.

Die Polizei berichtete zudem von zwei Männern, die auf die Freilassung eines Bekannten warteten. Er war festgenommen worden, weil er Pyrotechnik auf ein Polizeiauto geworfen haben soll. Die Beamten erkannten in den Männern mutmaßliche Mittäter – und nahmen auch sie fest.

Am Eisernen Steg kam es – wie in der Vergangenheit auch – zu Einschränkungen. Noch vor dem Jahreswechsel sperrte die Polizei den Zugang zur Brücke, weil sich dort schon die maximal zulässige Anzahl an Menschen versammelt hatte. Die Beamten sperren auch andere Mainbrücken.

Ein Polizei-Fahrzeug und ein Müllauto sichern eine Mainbrücke in Frankfurt Bild © picture-alliance/dpa

