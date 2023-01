An diesem Silvester ist die Feinstaubbelastung wieder gestiegen.

Wie das Landesamt für Naturschutz, Umwelt und Geologie (HLNUG) am Montag in Wiesbaden mitteilte, sei an den Messstationen nach zwei Jahren mit Corona-Beschränkungen "deutlich mehr Feinstaub" gemessen worden. Der Mittelwert stieg in der halben Stunde nach Mitternacht bei den städtischen Messstationen im Schnitt auf 380 Mikrogramm pro Kubikmeter.