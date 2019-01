Wie hier in Frankfurt (links) und Wiesbaden (rechts) hatten die Einsatzkräfte landesweit alle Hände voll zu tun.

Wie hier in Frankfurt (links) und Wiesbaden (rechts) hatten die Einsatzkräfte landesweit alle Hände voll zu tun. Bild © Keutz TV-News | Wiesbaden112.de

Messerstiche in Frankfurt – Rettungskräfte im Dauereinsatz

Mit Feuerwerk, Sekt und guter Laune haben viele Hessen das neue Jahr begrüßt. Eine arbeitsreiche Nacht haben dagegen Rettungskräfte, Feuerwehr und Polizei hinter sich. In Frankfurt wurden Menschen durch Messerstiche verletzt.

In der Silvesternacht sind in der Innenstadt von Frankfurt zwei Menschen durch Messerstiche schwer verletzt worden. Nach Angaben der Polizei ist ein Tatverdächtiger festgenommen worden, ein weiterer ist flüchtig. Die Mordkommission ermittelt, da eine Tötungsabsicht nicht ausgeschlossen werden kann. Die Opfer befinden sich außer Lebensgefahr.

Die Polizei war in der Nacht mit 300 zusätzlichen Einsatzkräften unterwegs, unter anderem am Mainufer. Die Frankfurter Feuerwehr rückte zu etwa 130 Einsätzen aus.

In den Stadtteilen Ginnheim und Rödelheim standen Müllcontainer in Flammen, zudem brannte es auf einem Balkon. Als Polizei und Feuerwehr eintrafen, errichteten Unbekannte laut Augenzeugen vereinzelt Straßenbarrikaden. Zudem sollen Steine auf einen Einsatzwagen geworfen worden sein. Insgesamt sei die Nacht jedoch ruhig verlaufen, sagte ein Polizeisprecher.

Brennende Müllcontainer und Schlägereien

Auch in anderen hessischen Städten hatten Rettungskräfte, Feuerwehr und Polizei in der letzten Nacht des Jahres viel zu tun, größere Zwischenfälle gab es nach ersten Erkenntnissen nicht. Die Einsatzkräfte der Feuerwehr waren vielerorts wegen kleinerer Brände im Einsatz. Meist standen Müllcontainer, Carports oder abgestellte Möbel in Flammen.

In Offenbach ist ein 21-Jähriger beim Böllern von einem Auto erfasst und ins Krankenhaus gebracht werden. Die Polizei konnte den alkoholisierten und zunächst flüchtigen Autofahrer festnehmen.

In Wiesbaden rückte die Feuerwehr zu 18 kleineren Bränden aus. Vor allem in der ersten Stunden des neuen Jahres hätten Feuerwerkskörper einige Balkone in Brand gesetzt, sagte ein Sprecher. Die Einsatzkräfte mussten zudem mehrere Menschen aus steckengebliebenen Aufzügen befreien.

Bei einem Autounfall in Groß-Gerau sind vier Menschen schwer verletzt worden. Die Polizei vermutet, dass der Fahrer zu schnell unterwegs war und Alkohol getrunken hatte.

Bei der Polizei in Gießen gingen 160 Notrufe ein, meist wegen Ruhestörung oder Schlägereien. In Weilburg-Kubach kam es zu einem Zimmerbrand, der Adventskranz einer Seniorin hatte Feuer gefangen. Die Frau wurde ins Krankenhaus gebracht.

Ausgebüxte Pferde in Osthessen

Auch in Kassel gab es mehrere kleinere Brände. In der Stunde nach Mitternacht rückten laut Feuerwehr mehr Löschzüge aus als sonst an einem ganzen Tag. Eine Rakete löste einen Balkonbrand aus. Die Feuerwehr berichtete zudem von einem "offensichtlich nicht fachgerechten Umgang mit Feuerwerkskörpern". Das habe zu Handverletzungen, aber auch Augen- und Kopfverletzungen geführt.

Vielerorts haben Raketen und Böller den Tieren eine unruhige Nacht bereitet. Das Polizeipräsidium Osthessen berichtete von zwei ausgebüxten Pferden, die in der Nacht jedoch wieder eingefangen werden konnten. In der Innenstadt von Fulda brach in der Nacht ein Feuer im Obergeschoss aus. Laut ossenhessen-news.de könnte es sich um Brandstiftung handeln.

Böller in der Küche gezündet – verletzt

Auch die Feuerwehr in Darmstadt musste eine Vielzahl von Bränden löschen. "Bei den Einsätzen gab es keine Verletzten", sagte ein Sprecher. Wegen starker Rauchentwicklung durch Feuerwerk musste der Citytunnel kurzzeitig gesperrt werden.

In Rüsselsheim brannte es schon am Montagnachmittag in einem Wohnhaus. Menschen seien nicht verletzt worden, teilte die Polizei mit. Ursache könnte ein technischer Defekt gewesen sein. Der Schaden liegt bei etwa 200.000 Euro.

Im südhessischen Lautertal-Reichenbach (Bergstraße) kam es zu einem Feuer in einer Küche, nachdem ein Mann dort einen Silvesterknaller gezündet hatte. Der Mann kam ins Krankenhaus, die Feuerwehr hatte den Brand schnell unter Kontrolle.

Sendung: hr-iNFO, 1.1.2019, 10 Uhr