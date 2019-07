Polizisten am vergangenen Wochenende in Kassel.

Polizisten am vergangenen Wochenende in Kassel. Bild © Anna Schlieter/hr

Ein Amateur-Video von einer Anti-Neonazi-Demo am vergangenen Wochenende in Kassel hat zu internen Ermittlungen bei der Polizei geführt. Auf dem Video ist unter anderem zu sehen, wie ein Polizist sitzende Demonstranten auf einer Straße besprüht - vermutlich mit Pfefferspray.

Am vergangenen Samstag demonstrierten in Kassel rund 10.000 Menschen gegen die Kleinstpartei "Die Rechte". Am Rande dieser Demo kam es zu einem Polizeieinsatz, der in einem Amateur-Video dokumentiert und in den sozialen Medien heftig diskutiert wird.

In dem leicht verwackelten Video ist zu sehen, wie eine kleine Gruppe Demonstranten auf eine Straße rennt. Die Demonstranten setzen sich in die Mitte der Straße, dann kommt ein gutes Dutzend Polizeibeamte ins Bild. Die Demonstranten rufen "Nazis raus!".

Ein Polizist steht mit einer Sprühflasche vor der sitzenden Gruppe und sprüht Flüssigkeit auf die Demonstranten. Dann geht der Polizist zu einem weiter rechts im Schneidersitz hockenden Mann und zerrt ihn auf den Grünstreifen. Andere Polizisten stehen zunächst um die Szene herum, dann gehen sie zu dem Grüppchen und lösen deren Blockade auf.

Echtheit des Videos bestätigt

Die Polizei bestätigte dem hr am Freitag die Echtheit des Videos. Anzeigen von Demonstrationsteilnehmern lägen nicht vor, man habe aber interne Ermittlungen eingeleitet. Was vor und nach dem Videoausschnitt passierte und welche Substanz versprüht wurde, sei Gegenstand der Ermittlungen.

Nach Angaben der Linksjugend Kassel soll es sich bei der versprühten Flüssigkeit um Pfefferspray handeln, ein Mensch habe davon einen Krampfanfall gehabt, außerdem seien Demonstranten geschlagen und verletzt worden.

