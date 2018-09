Die Polizei hat einen Skateboardfahrer von der Autobahn geholt. Der betrunkene Mann wollte nach Wiesbaden - und wählte dafür die Überholspur der A60.

Die Polizei hatte am frühen Donnerstagmorgen einen außergewöhnlichen Einsatz auf der Autobahn. Verkehrsteilnehmer hatten den Beamten einen Skateboardfahrer gemeldet. Die Beamten trafen den 23 Jahre alten Mann nahe Ingelheim in Rheinland-Pfalz auf der Überholspur der A60 an - dort liegt die Höchstgeschwindigkeit bei 130 Stundenkilometern.

Einem Bericht des Wiesbadener Kuriers zufolge sagte er ihnen, er sei auf dem Weg nach Wiesbaden. Die Autobahn sei der kürzeste Weg, es fahre kein Zug mehr. Laut Polizei wirkte der Mann geistig abwesend. Er habe unter dem Einfluss von Alkohol und Betäubungsmitteln gestanden.

Weil er sich gegen die Polizisten wehrte und sie beleidigte, wurde Anzeige wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte erstattet. Der Mann musste mit auf die Wache und vorübergehend in Gewahrsam.