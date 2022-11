Bei einer Verkehrskontrolle auf der A44 bei Breuna (Kassel) hat die Polizei vergangene Wochen in einem Auto Bauteile für das Ausspähen von Kundendaten an Geldautomaten gefunden.

Die beiden 37 und 42 Jahre alten befinden sich in Untersuchngshaft teilte die Polizei am Montag mit. Geprüft werde nun, ob ein Zusammenhang mit "Skimming"-Fällen im Sommer in Baunatal bestehe.