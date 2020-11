Kunstraub in Frankfurt: Unbekannte haben eine Skulptur von Jeff Koons aus einer Galerie gestohlen. Der "Ballon Dog" verschwand unbemerkt während der Geschäftszeit.

Der Schock muss groß gewesen sein: Nach einem Gespräch mit einem Kunden fällt der Geschäftsführerin einer Galerie in der Frankfurter Kaiserstraße auf, dass eines der Kunstwerke verschwunden ist. Die Glasvitrine, in der Jeff Koons' "Ballon Dog (orange)" stand, ist leer. So berichtet es ein Sprecher der Polizei Frankfurt dem hr am Donnerstag.

Der Diebstahl ereignete sich schon am 6. November. Seitdem fehlt von der Porzellanskulptur aus dem Jahr 2015 jede Spur. Laut Polizei hat sie einen Wert von 11.000 Euro.

Landeskriminalamt ermittelt

Auch eine Vase im Wert von etwa 90 Euro ließen die Diebe aus der Galerie mitgehen. Das Landeskriminalamt ermittelt und hofft auf Hinweise von Zeugen, denen die Skulptur aufgefallen ist.

Der US-amerikanische Künstler Jeff Koons ist vor allem für seine überdimensionalen - und von manchen als Kitsch empfundenen - Skulpturen bekannt. Seine Hasen-Skulptur "Ballon-Rabbit" wurde im Mai 2019 für 91,1 Millionen Dollar verkauft und ist damit das teuerste Werk eines noch lebenden Künstlers. In der Frankfurter Schirn war vor acht Jahren eine große Koons-Ausstellung zu sehen.

In einer Glasvitrine stand die Skulptur in der Galerie. Bild © Hessisches Landeskriminalamt

