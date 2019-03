Etwa 560 Apple-Smartphones im Wert von rund einer halben Million Euro haben Unbekannte in Schauenburg (Kassel) aus einem Lagerhaus gestohlen.

Bei dem Einbruch in der Nacht zu Donnerstag in einem Gewerbegebiet im Ortsteil Elgershausen brachen die Diebe laut Polizei "mit massiver Gewalt ein Loch in eine Wand". Dabei entstand ein Schaden von mehreren tausend Euro. Aufgrund der Menge an Smartphones vermutet die Polizei, dass die Diebe zum Abtransport einen Kleinlaster nutzten. Die Beamten suchen Zeugen, die Personen oder Fahrzeuge gesehen haben.