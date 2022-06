So heiß war es am Samstag - und so wird's am Sonntag

Am Samstag wurde es richtig heiß in Hessen. Spitzenreiter war Geisenheim im Rheingau-Taunus-Kreis. Hohe Temperaturen gibt es auch am Sonntag. Die neue Woche beginnt deutlich kühler.

Der Samstag war der bislang heißeste Tag des Jahres in Hessen. Auch am Sonntag winken noch einmal Rekordtemperaturen, allerdings nur noch in Teilen des Landes.

Am Samstag wurde an manchen Orten die 36-Grad-Marke geknackt. Laut hr-Wetterredaktion stiegen die Temperaturen in Geisenheim (Rheingau-Taunus) auf 36,4 Grad - der Topwert im Land. In Darmstadt waren es 36 Grad. Am drittheißesten wurde es am Flughafen in Frankfurt mit 35,8 Grad.

Große Temperaturunterschiede am Sonntag

Am Sonntag wird es noch einmal richtig heiß, aber nur noch im Süden und Osten des Landes. Die Temperaturen fallen bei zunächst sonnigem Wetter regional sehr unterschiedlich aus: Während sie im Norden auf bis zu 28 Grad sinken, können im Süden dagegen bis zu 37 Grad erreicht werden. Im Osten sind noch 34 Grad drin. Für einige Landkreise hat der Deutsche Wetterdienst eine Hitzewarnung ausgegeben.

Durch eine heranziehende Kaltfront wird das Wetter gegen Nachmittag wechselhafter. Auch ein paar Hitzegewitter sind möglich, örtlich drohen Hagel und Sturmböen.

Am Mittwoch Hitzegewitter

Zum Wochenstart wird es dann deutlich kühler, die Höchstwerte fallen auf 18 bis 25 Grad. Gebietsweise soll es regnen, auch Gewitter sind möglich. Im Laufe des Tages soll es wieder freundlicher werden.

Der Dienstag gibt wieder mehr Sonnenstunden her, es wird abermals wärmer mit Temperaturen von bis zu 31 Grad. Am Mittwoch kommen voraussichtlich ein paar Hitzegewitter dazu.

