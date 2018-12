So macht man aus Mensa-Resten perfekten Foodporn für Instagram

Wie wär's zur Abwechslung mit einem zynischen Zander, einem hektischen Hähnchen oder einfach einer guten Schlotze? Zwei Männer aus Kassel servieren solche Leckereien aus Mensa-Resten auf Instagram. Die Foodporn-Parodie hat prominente Fans.

Hektisches Hähnchen mit kläglicher Karotte: Wer möchte so etwas essen? Roman Jäger und Florian Glappa aus Kassel, 29 und 26 Jahre alt, sagen: Schmeckt prima! Sie haben sich diesen phantasievollen Namen für ein Gericht ausgedacht.

Die beiden jungen Männer essen regelmäßig in der Mensa der Uni Kassel. Wenn sie satt sind und nicht mehr können, schieben sie das, was noch auf dem Teller übrig ist, zu kleinen Kunstwerken aus Essenresten zusammen und servieren Fotos davon mit originellen Namen auf ihrem Instagram-Account "mensafoodporn" .

Schlotze und Seehecht

Die beiden arbeiten gleich neben der Uni in einer IT-Firma und gehen mittags gerne zur Mensa. Die Portionen dort sind groß, so groß, dass sie oft etwas übrig lassen müssen. Aus diesen Essensresten wollen sie heute wieder ein kleines Kunstwerk drapieren.

Aber erst einmal suchen sie sich das passende Gericht aus: Roman Jäger nimmt das Putenschnitzel mit gelber Käsecreme: "Daraus kann man eine gute Schlotze mischen!" sagen die beiden. Schlotze ist eine Pampe, die nicht sonderlich appetitlich aussieht. Florian Glappa hat den Seehecht mit grünen Nudeln gewählt. Gelbe Sauce, eine Karotte, eine rote Kirsche mit weißem Gries zum Nachtisch: Es kommt darauf an, möglichst bunte Zutaten zu wählen, denn das sieht hinterher auf dem Foto besser aus.

Essensreste, kunstvoll drapiert

Dann geht es los. Die beiden essen mit Appetit, denn das Essen in der Mensa finden sie sehr lecker, sagen sie immer wieder. Das wollen sie keinesfalls schlecht machen. Dann gehen sie an die Arbeit. Essensverschwendung sei das nicht, betonen die beiden. Sie nutzen ja nur das, was sie nicht mehr aufessen können.

Kunstvoll und geschickt drapieren sie Fleisch, Fisch, Nudeln und Schnitzel auf einem Löffel. Es soll appetitlich aussehen, nicht eklig, eher wie ein kleines Kunstwerk. Bettina Wagenführ, stellvertretende Küchenchefin der Mensa, schaut sich gerne die Kreationen der beiden jungen Männer an: "Als ich das das erste Mal sah, dachte ich: Oh Gott, das ist doch nicht unser Essen! Wahnsinn, was die daraus machen. Da kann man Appetit kriegen!"

Gutes muss nicht teuer sein

Das Ganze soll eine Parodie auf die "Foodporn“ genannten Blogs im Netz sein, wo sich Hobbyköche mit ihren Gerichten ablichten lassen, um sich zu profilieren. Außerdem wollen die beiden Kasseler die vielen Kochshows im Fernsehen auf die Schippe nehmen, erklärt Florian Glappa: "Die machen einen auf Schickimicki, auf teuer. Das wollten wir mit sehr günstigem Essen parodieren."

Und das ist ihnen gelungen. 100 Fotos verschiedener Gerichte haben sie auf Instagram schon gepostet. Star-Koch Frank Rosin und Jan Böhmermann schauen sie sich regelmäßig an und schmunzeln wahrscheinlich auch über das "Hektische Hähnchen mit seetüchtigem Seehecht, betupft von einer keimfreien Käse-Creme", das "schadenfrohe Schweinesteak“ oder den "zynischen Zander".

