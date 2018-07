So nerven ein Raser und ein Schleicher auf der A7

Extreme auf deutschen Autobahnen: Auf der A7 bei Kassel sind sie der Polizei bei Kontrollen begegnet. Ein Fahrer war mit 210 km/h viel zu schnell, ein Schleicher hing ungewöhnlich an der Mittelspur.

Es "eilig" zu haben dürfte eine der häufigsten Ausreden von Rasern sein, wenn die Polizei sie erwischt. Mit der gleichen Rechtfertigung wartete ein 49-Jähriger auf, den Beamte auf der A7 bei Kassel anhielten.

In seinem Fall hätte als Ausrede wohl auch "Zahlendreher" funktioniert. Denn statt erlaubter 120 km/h war er am Sonntag mit 210 Sachen unterwegs, wie die Beamten am Montag mitteilten.

440 Euro Bußgeld

Der Mann sei mit dem Tempo an mehreren deutlich sichtbaren 120-km/h-Schildern vorbeigesaust. Eine Zivilstreife nahm die Fahrt über mehrere Kilometer per Video auf. Der Raser muss nun mit einem Bußgeld von 440 Euro rechnen.

Außerdem kassiert er zwei Punkte und zwei Monate Fahrverbot. Nicht angerechnet wird dem Transportunternehmer wohl seine ungeschickte weitere Ausrede, er müsse aus beruflichen Gründen öfter mal rasen. Diesmal war er nach eigenen Angaben aber privat so schnell unterwegs: Er wolle sich mit seinem Bruder treffen, der aus dem Ausland zu Besuch gekommen sei.

Rechtsfahrgebot kilometerlang missachtet

Nur rund eine Stunde zuvor hatte sich an der gleichen Stelle der A7, aber in der Gegenrichtung, ungefähr das Gegenteil abgespielt: Ein 24-Jähriger tuckerte mit seinem Wagen kilometerlang auf der mittleren von drei Fahrspuren, wie die Polizei mitteilte. Dabei sei die rechte Spur völlig frei gewesen. Den Mann erwartet nun wegen Verstoßes gegen das Rechtsfahrgebot ein Bußgeld von 80 Euro.

Wie langsam genau der Schleicher unterwegs war, konnte die Polizei auf Anfrage nicht sagen. Sämtliche anderen Autos hätten ihn umständlich überholen müssen.