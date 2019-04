So sieht der neue Goetheturm aus

Vor anderthalb Jahren wurde das Frankfurter Wahrzeichen durch ein Feuer zerstört: Nun steht der Entwurf für den Wiederaufbau des Goetheturms. Er soll schon bald stehen - und vor erneuter Brandstiftung gesichert werden.

Der neue Goetheturm in Frankfurt wird viel mit seinem abgebrannten Vorgänger gemein haben. So sehen es die Pläne der Stadtverwaltung vor, die am Donnerstag offiziell vorgestellt wurden. "Der neue Goetheturm wird sich optisch nicht vom alten unterscheiden", sagte Baudezernent Jan Schneider (CDU) bei der Präsentation des neuen Modells im Frankfurter Stadtwald.

Neuer Turm aus Holz und Stahl

Geplant ist demnach, dass auch der neue Bau zum Großteil aus Holz besteht. An einigen Schnittstellen wird Stahl eingearbeitet. So können - wenn nötig - ganze Teile einfach ausgetauscht werden. Die Stadt setzt künftig außerdem auf Sicherheitsmaßnahmen, damit der Turm nicht noch einmal angezündet wird. Details wollte Baudezernent Schneider aber nicht nennen.

Die Kosten für den neuen 43 Meter hohen Goetheturm schätzt die Stadt auf rund 2,5 Millionen Euro. Gut 2 Millionen werden von einer Versicherung abgedeckt. Dazu kommen mehr als 160.000 Euro Spenden. Baubeginn ist im Herbst. Im nächsten Frühjahr soll das Wahrzeichen fertig sein.

Wahrzeichen brannte 2017 komplett ab

Der alte Goetheturm war vor gut anderthalb Jahren angezündet worden und abgebrannt. Die Nacht zum 12. Oktober 2017 wird vielen Frankfurtern in Erinnerung bleiben. Das Feuer hatte den Turm völlig zerstört, lediglich wenige Teile des Fundaments blieben übrig.

Die Betroffenheit bei Bürgern und Politikern war groß, schnell war klar: Der Turm wird wiederaufgebaut und das möglichst originalgetreu, so der Wunsch vieler Frankfurter. Bei einer Befragung sprachen sich 78 Prozent der Teilnehmer für eine Rekonstruktion und gegen einen neuen, modernen Turm aus.

Am Brandort des Frankfurter Goetheturms ist ein Miniaturnachbau umgekippt. Bild © Frank Angermund (hr)

Der Brand des Holzturms war der spektakulärste Fall einer Reihe von Brandstiftungen an Holzgebäuden im Jahr 2017. Auch der chinesische Pavillon im Bethmannpark im Stadtteil Nordend und der koreanische Pavillon im Grüneburgpark im Stadtteil Westend fielen den Flammen zum Opfer. Beide Holzbauten sollen ebenfalls wiederaufgebaut werden.

Die Polizei geht in allen Fällen von Brandstiftung aus. Der oder die Täter konnten jedoch bislang nicht ermittelt werden.

