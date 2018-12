Schnee an Weihnachten: In Hessen gab es das zuletzt im Jahr 2010.

Schnee an Weihnachten: In Hessen gab es das zuletzt im Jahr 2010. Bild © picture-alliance/dpa

So stehen die Chancen auf weiße Weihnachten

Nach einem Schmuddel-Start in den Dezember erwartet uns in den kommenden Tagen bestes Weihnachtsmarkt-Wetter. Der Sonntag könnte gefährlich werden, danach fällt die Entscheidung über Schnee an den Feiertagen.

Die Frage aller Wetterfragen rückt mal wieder in den Fokus: Gibt es weiße Weihnachten? Jein, meint hr-Meteorologe Jörg Pfeifer. "Für eine seriöse Prognose ist es noch zu früh. Ab Anfang nächster Woche kann man erste Aussagen treffen", sagt der Experte.

Geht es nach der bloßen Statistik, könnte es aber bald mal wieder soweit sein. Alle zehn Jahre, so der Pi-mal-Daumen-Wert, schneit es an den Feiertagen in Hessen. Letztmals war das 2010 der Fall. Bei Dauerfrost wurden damals sogar im chronisch grünen Frankfurt über zehn Zentimeter Schnee gemessen. Seitdem verirrte sich keine Flocke mehr rund um Weihnachten ins Rhein-Main-Gebiet. Stattdessen gab es nicht selten zweistellige Höchstwerte.

Bestes Weihnachtsmarkt-Wetter

In diesem Jahr scheint sich der Winter gerade noch rechtzeitig auf seine Grundtugenden zu besinnen. Nach einem viel zu milden Dezember-Start wird es allmählicher immer kühler. Und der ungemütliche Regen-Wind-Mix gehört auch erst mal der Vergangenheit an. "Bis einschließlich Samstag haben wir ruhiges Wetter", sagt Meteorologe Pfeifer. Ein Hochdruckgebiet über der Arktis lenkt kalte, trockene Luft nach Hessen.

Weitere Informationen Gibt es weiße Weihnachten?: Hier die aktuelle Prognose. Ende der weiteren Informationen

Tagsüber klettern die Temperaturen kaum über den Gefrierpunkt. "Inwieweit die Sonne rauskommt, ist bei Hochs im Winter immer ein Lotterie-Spiel", so Pfeifer. Wolken und Nebel können den Blick zum Himmel trüben. Einem ausgedehnten Besuch auf dem Weihnachtsmarkt steht aber nichts im Weg. Nachts muss dann verbreitet mit Minusgraden gerechnet werden. "Mit dem Nachtfrost kann es auch mal glatt werden", warnt Pfeifer.

Brisanter Sonntag

Brenzlig auf den Straßen könnte es vor allem am Sonntag werden. Ein atlantischer Tiefausläufer kommt kurzfristig mit wärmerer Luft und Regen. "Wenn der Niederschlag auf die frostigen Böden fällt, gibt es ein Problem: Glatteis!", sagt Pfeifer und spricht gar von einer "brisanten Wetterlage". Wie es im Anschluss weitergeht, müsse abgewartet werden. Der Traum von der weißen Weihnacht ist noch am Leben.

Sendung: hr-fernsehen, alle wetter!, 13.12.2018, 19:15 Uhr