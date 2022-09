So viel wie in einem Monat

Nach dem extrem trockenen Sommer könnte die Dürre diese Woche etwas gelindert werden: An manchen Orten soll an einem Tag so viel Regen fallen wie sonst im gesamten Monat September.

Morgendlicher Nebel, Schauer und die ersten Herbstgerüche liegen in der Luft: Der trockene Sommer und die Hitze scheinen seit dem vergangenen Wochenende endgültig vorüber zu sein. Für die extrem trockenen Böden hatten die wenigen Niederschläge bisher allerdings kaum Auswirkungen.

Außergewöhnliche Dürre

Hessen ist auf der Karte des Dürremonitors des Helmholtz-Zentrums für Umweltforschung tief rot eingefärbt. Für die oberen 1,8 Meter der Böden wird eine "außergewöhnliche Dürre" angezeigt. Auch bei den oberen 25 Zentimetern sieht es nicht viel besser aus, hier geht es immer noch um schwere Dürre.

Es braucht also dringend Regen, und der könnte schon Mitte dieser Woche kommen. Am Montag gibt es nochmal einen freundlichen Spätsommertag, nachdem sich auch in Nordhessen der Nebel verzogen hat. Die Temperaturen steigen auf bis zu 26 Grad.

Luftmassengrenze bringt starken Regen

Am Dienstag wird es wechselhaft mit etwas Regen, am Mittwoch ist Hessen dann das Zentrum einer Luftmassengrenze: Kalte Luft von den Polarbreiten trifft auf warme Luft aus dem Süden, sagt hr-Meteorologe Ingo Bertram.

Und das führt zu sehr viel Regen, 20 bis 60 Liter pro Quadratmeter sind möglich. "Das ist das halbe Monatssoll", erklärt Bertram. In manchen Regionen könne sogar das ganze Monatssoll an Niederschlägen am Mittwoch erreicht werden. Grundsätzlich ist ganz Hessen von den Regenfällen betroffen, den Süden könnte es nach aktuellen Berechnungen besonders treffen.

"Jeder Tropfen lindert die Trockenheit"

"Die Böden können viel Wasser gebrauchen, es kann aber sein, dass es mancherorts schon zum Problem wird", so Bertram. Das heißt, es kann so viel regnen, dass die Böden nicht mehr alles Wasser aufnehmen können. Erst am Wochenende hatte es in Gelnhausen (Main-Kinzig) nach starkem Regen überflutete Straßen und Keller gegeben.

Trotzdem sei der Regen erstmal wichtig: "Jeder Tropfen hilft, das lindert die Trockenheit", sagt Bertram, der Sommer sei viel zu trocken gewesen. Die Temperaturen liegen zur Wochenmitte noch bei 15 bis 23 Grad.

Am Donnerstag ziehen die massiven Regenwolken dann Richtung Süden davon. Das herbstliche Wetter bleibt aber bis auf Weiteres erhalten.