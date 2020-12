So viele Corona-Tote in Hessen wie noch nie

Die Debatte über eine Verlängerung des harten Lockdowns läuft, Hessen erhält die dritte Impfstofflieferung. Gleichzeitig steigt die Zahl der Corona-Toten deutlich und auf einen neuen Höchststand.

Vor zwei Wochen, am 16. Dezember, ging auch Hessen vom Teil-Lockdown in der harten Lockdown. Die seither vergangene Zeit konnte nicht reichen, um sich auf die Zahl der Schwerkranken und Toten auszuwirken. Am Mittwoch meldete das Robert-Koch-Institut (RKI) vielmehr neue Höchststände bei den Sterbefällen in ganz Deutschland und auch in Hessen.

Demnach wurden bis 0 Uhr am Mittwoch erstmals seit dem Beginn der Pandemie im Frühjahr mehr als 1.000 Corona-Tote binnen 24 Stunden in ganz Deutschland gezählt und erstmals mehr als 100 Corona-Tote in Hessen. 129 waren es im Bundesland insgesamt. Das sind deutlich mehr als am Vortag (71), aber auch deutlich mehr als der bisherige Höchstand am 23. Dezember. Da waren 96 Verstorbene an einem einzigen Tag gemeldet worden.

Laut RKI werden als Corona-Todesfälle diejenigen gezählt, bei denen die Infektion mit dem Virus ursächlich für den Tod war oder durch Vorerkrankungen wahrscheinlich ist, dass der Tod im direkten Zusammenhang mit Covid-19 steht. Deswegen ist von Menschen die Rede, die "an oder mit" dem Virus gestorben sind.

Wochen zwischen Infektion und Tod

Unterdessen wurde am Mittwoch die nächste, dritte Lieferung des Impfstoffes von Biontech/Pfizer in Hessen erwartet. Am Sonntag und Montag, den ersten beiden Tagen der Impfungen gegen das Coronavirus, hatten laut Landesregierung insgesamt rund 4.350 Menschen ihre erste von zwei Impfdosen erhalten. Neben bestimmtem medizinischen Personal erhalten in der ersten Phase der Massenimpfung Menschen in Senioren- und Pflegeheimen eine Spritze.

Für die Impfungen gilt wie für den Lockdown: Es dauert, bis sie sich auf die Zahl der Kranken und Toten auswirken. Die Frankfurter Virologin Sandra Ciesek sagte dazu am Mittwoch: "Es ist ja nicht so, dass man direkt mit dem Impfen Todesfälle vermeidet." Zwischen Neuansteckung und Tod bei schwerem Verlauf lägen oft "viele, viele Wochen", erklärte die Direktorin des Instituts für Medizinische Virologie am Universitätsklinikum Frankfurt der Deutschen Presse-Agentur.

Fortsetzung des Lockdowns erwartet

Einen Rückgang der Übersterblichkeit erwartet Ciesek "grob geschätzt vielleicht im März. Bis dahin sind die anderen Maßnahmen unsere einzige Waffe." Dazu zählt unter anderem der Lockdown, der vermutlich über den 10. Januar hinaus fortgesetzt werden dürfte. Erhebliche Lockerungen sind nicht zu erwarten

Das hatten neben Ministerpräsident Volker Bouffier und Staatskanzleichef Axel Wintermeyer mit Kanzleramtsminister Helge Braun ein weiterer hessischer CDU-Politiker mit Blick auf die nächste Bund-Länder-Schalte deutlich gemacht. " Ich rechne damit, dass wir zunächst am 5. Januar, wenn wir uns das nächste Mal treffen, das Ganze noch nicht genau beurteilen können und deswegen den Lockdown noch fortsetzen müssen", sagte der Gießener in einem Interview mit RTL/ntv.

Zur Unsicherheit trägt bei, dass die Zahlen rund um Weihnachten und den Jahreswechsel weniger aussagekräftig sind, weil nach Feiertagen und Wochenenden weniger Meldungen der Gesundheitsämter beim RKI eingehen und zudem weniger Menschen auf das Virus getestet werden. Somit zeigen sich Effekte erst verzögert, wie auch ein Blick auf die gemeldeten Neuinfektionen in Hessen nahelegt: Am Montag waren es 370, am Dienstag 400 und am Mittwoch 1.271 neue Fälle.