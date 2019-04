Alpaka-Sitter am Flughafen Frankfurt, Polizist mit dem etwas aus der Form geratenen neuen Diensthund "Schorsch". Bild © Bundespolizei am Flughafen Frankfurt, Fraport

So wurden die Hessen in den April geschickt

Bordellstraße, Dino-Park oder Alpaka-Lounge: Zahlreiche Medien, Unternehmen und Ministerien in Hessen haben auch diesen 1. April für die traditionellen Scherze genutzt. Ein Überblick.

Wurden Sie heute auch schon in den April geschickt? Wie immer am ersten Tag dieses Monats ließen es sich Behörden und Institutionen, Zeitungen und Verbände nicht nehmen, die Hessen aufs Glatteis zu führen - oder es zumindest zu versuchen.

Beliebt waren in diesem Jahr wieder Pressemitteilungen von Ministerien. Wundert man sich auch im Normalfall schon des Öfteren über deren Inhalte, legten sie am 1. April noch einen drauf: Das hessische Finanzministerium kündigte an, Menschlichkeit künftig finanziell zu bevorzugen und das Briefporto für handgeschriebene Liebesbriefe zu übernehmen . "Wir setzen damit in Zeiten oft beklagter Polarisierung bewusst ein Zeichen für die Liebe, für das Miteinander", hieß es.

Bald neu in Wiesbaden oder nur ein Aprilscherz? Die Dornstraße. Bild © wissenschaft.hessen.de

Das Ministerium für Wissenschaft und Kunst konnte ebenfalls mit einem praktischen Vorschlag aufwarten: Das Haus steht in der Wiesbadener Rheinstraße - benannt nach dem Fluss. Oder doch nach Ex-Ressortchef Boris Rhein (CDU)? Nachdem dieser das Ministerium verlassen hat und nun als Landtagspräsident tätig ist, solle die Rheinstraße doch an die neue Kunstministerin Angela Dorn (Grüne) angepasst werden, meldete die Pressestelle des Hauses, und künftig folgerichtig Dornstraße heißen .

Eine Straße hat auch das oberhessische Nachrichtenportal Oberhessen-live ins Visier genommen. Als Maßnahme gegen den zunehmenden Leerstand solle aus der Obergasse in Alsfeld eine Bordellstraße in der Art der Hamburger Herbertstraße werden – Stripclubs, Frauen in Schaufenstern und Eintritt ab 18 Jahren. Damit werde zugleich dem ehemaligen Bürgermeister Herbert Diestelmann ein Denkmal gesetzt.

Dino-Park im Marburger Hinterland

Zahlreiche weitere Zeitungen und Webseiten versuchten sich mit Aprilscherzen zu übertreffen. Laut FAZ plant die Frankfurter Eintracht den Ausbau des Waldstadions auf 80.000 Zuschauer sowie einen hochmodernen Wohnturm für Spieler direkt daneben. Osthessen-News hingegen lässt den frisch eingeführten Fuldaer Bischof Michael Gerber in ein Wohnmobil ziehen. Der Grund: Die millionenteure Sanierung des alten Bischofshauses verzögere sich .

Unkonventionelle Ideen hat auch der Hanauer Anzeiger zu bieten. Das Blatt will den Verkehr im Rhein-Main-Gebiet mit einer Seilbahn vom Hanauer Hauptbahnhof in den Frankfurter Osten entlasten . Das Gegenteil, nämlich mehr Verkehr, erhofft sich dagegen mittelhessen.de. Das Nachrichtenportal kündigte einen millionenteuren Dino-Park für die strukturschwache Hinterlandkommune Steffenberg-Steinperf (Marburg-Biedenkopf) an. Auslöser sei ein dort gefundener Dinosaurer-Fußabdruck in Größe XXXL.

Abriss statt Neubau ist hingegen bei der Oberhessischen Presse das Thema des Tages. Die schon seit über einem Jahr andauernde Sanierung der Weidenhäuser Brücke in Marburg sei wegen falscher Berechnungen gescheitert . Das Bauwerk werde daher abgerissen und durch einen Tunnel unter der Lahn ersetzt.

Alpakas gegen Flugangst

Auf den Hund gekommen sind verschiedene Polizeistellen in Hessen. Die Polizei Westhessen sucht nach Diensthundesittern, um den hundeführenden Kollegen auch mal "längere Urlaube ohne Hunde zu ermöglichen". Die Bundespolizei am Flughafen stellte ihren neuen Diensthund "Schorsch" vor, ein stattlicher "Wetterauer Mops" mit der Statur einen mittelgroßen Hausschweins. Die Inspiration dazu könnte von der polizeilich beurkundeten Vorliebe von "Schorsch" für Frankfurter Schnitzel gekommen sein.

Neue tierische Helfer gibt es am Frankfurter Flughafen künftig angeblich nicht nur bei der Polizei, sondern auch beim Betreiber Fraport. Der stellte eine neue Alpaka-Lounge vor, in der die flauschigen Kamele Passagiere mit Flugangst oder Stresssymptomen auf den Abflug vorbereiten sollen. Passend zum frühlingshaften Wetter kündigt der RMV fünf neue Cabrio-Straßenbahnen für Frankfurt an. "Also, Sonnencreme einpacken und die Sonnebrille nicht vergessen", fordert der Verkehrsverbund gut gelaunt.

Frankfurt Airport @Airport_FRA Fear of flying? Watch Nonstop Dan’s visit at Frankfurt Airport to test our new Alpaca-Lounge to treat passengers with aerophobia or who are stressed before their flight: https://t.co/lBAeHJ4BqT [zum Tweet mit Bild]

Wem bei all den mehr oder weniger gelungenen Aprilscherzen nun der Sinn nach einem kühlen Gerstensaft steht, der sollte sich mal bei der Seligenstädter Brauerei Glaabsbräu umschauen: Die bietet ab heute das saisonale Craftbier "Glaab's Grie Soß" an. Wohl bekomm's, wer's glaubt. Oder wie es in der Pressemitteilung des Unternehmens heißt: "Schmägg die Kraft der siwwe Kräuder!"

Sendung: hr-fernsehen, maintower, 01.04.2019, 18 Uhr