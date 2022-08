Unterbringung in Psychiatrie

Ein Streit zwischen einer 71-Jährigen und ihrem 37 Jahre alten Sohn ist am Montag in Eschwege eskaliert.

Der polizeibekannte Mann soll seiner Mutter ins Gesicht geschlagen und sie massiv geschubst haben, so die Polizei am Dienstag. Die alarmierten Beamten fanden den 37-Jährigen "hochaggressiv und nicht steuerbar" vor, sodass eine Unterbringung in der Psychiatrie nötig wurde. Der Mann stimmte zu.