Ein Unwetter mit Starkregen ist am späten Montagnachmittag über das Rhein- Main-Gebiet gezogen.

Der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Offenbach veröffentlichte eine Unwetterwarnung, die bis zum Abend galt. Darin wurde vor Gewittern mit Orkanböen mit Geschwindigkeiten bis zu 120 Kilometern in der Stunde gewarnt. Zudem könne es zu Starkregen mit bis zu 15 Litern Niederschlag pro Quadratmeter kommen. Laut DWD war es das "erste Sommergewitter der Saison". Am Montag hätten im Südwesten teils frühsommerliche Temperaturen geherrscht.