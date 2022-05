Wer die Zeit hat, kann diese Woche damit anfangen, an seiner Sommerbräune zu arbeiten.

Der Sommer kehrt nach Hessen zurück. Eine Südwest-Strömung bringt subtropische Luft und sorgt damit für jede Menge Sonne und angenehme Temperaturen bis 25 Grad.

Am langen Wochenende hat sich der Frühsommer noch zurückgehalten. Aber im Laufe dieser Woche nimmt er Fahrt auf und beschert dem größten Teil Hessen Sonne und angenehme Temperaturen um die 25 Grad. Der Grund: eine Südwestströmung, die subtropische Luft nach Hessen bringt.

Ab Mittwoch richtig sommerlich

Am Montag bleibt es mit bis zu 19 Grad an der Bergstraße zwar noch recht frisch. Doch schon am Dienstag werden bei Sonne und Wolken bis zu 22 Grad erwartet, nachmittags kann es aber auch noch einzelne Schauer und Gewitter geben.

Am Mittwoch wird es dann, pünktlich zu meteorologischen Sommerbeginn, dann wirklich sommerlich - zumindest was die Temperaturen angeht: Bis zu 25 Grad zeigt das Thermometer bei überwiegend freundlichem Wetter. Nur in Nordhessen können vereinzelt Schauer auftreten.

Der Donnerstag bleibt weitgehend trocken, die Temperaturen pendeln sich bei ähnlichen Werten ein. "Wie beständig das ist, bleibt jedoch abzuwarten", meint hr-Wetterexperte Rainer Behrendt mit Blick auf das Pfingstwochenende. Dass es danach wieder zu Schauern und Gewittern kommt, sei nicht auszuschließen.