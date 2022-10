Eine Warmfront bringt Luft von den Kanaren und aus Marokko nach Hessen. Die Temperaturen bleiben zum Wochenende überdurchschnittlich mild, erreichen bis zu 24 Grad - und könnten lokal sogar historische Werte knacken.

Wie Scherben Glück bringen sollen, muss man erstmal logisch begründen. Dass Wolken Glück bringen, könnte hingegen dieser Freitag ganz leicht beweisen. "Die Hoffnungen auf Wolkenglück stehen nicht schlecht", sagt hr-Meteorolge Ingo Bertram. Bewahrheiten sich diese Hoffnungen auch, könnten die Wolken ein sehr seltenes Glück bringen: Einen Sommertag am Ende des Oktobers - also einen Tag mit 25 Grad.

"Michelstadt im Odenwald wäre ein guter Kandidat dafür", sagt Bertram. Zuletzt hatte Darmstadt das Spätoktober-Sommertags-Glück - am 22. Oktober 2013 kletterte dort das Thermometer auf 25 Grad. Das besagte Michelstadt kratzte am 26. Oktober 2006 mit 24,9 Grad ganz knapp an der Sommertags-Grenze.

Überdurchschnittlich warme Temperaturen

Fernab der Spekulationen aber rechnet Bertram für das Ende dieser Woche mit Temperaturen zwischen 19 und 24 Grad. Je nachdem, wie klar oder eben bewölkt die Nächte ausfallen, wird es wärmer. Bei wolkenlosem Himmel kühlt es nachts zu sehr ab, klart es hingegen erst am Vormittag auf, erhöhen sich die Temperaturen.

"So oder so ist die aktuelle Wetterlage sehr ungewöhnlich", sagt Bertram. Die Temperaturen seien aktuell "sehr überdurchschnittlich warm". Ein Blick in die Wetter-Historie belegt seine These: Nur die Oktober-Enden 1989, 2006 und 2013 konnten ähnliche Höchstwerte erreichen.

Kein Regen in Sicht

Dass es auch jetzt so weit ist, verdanken wir der Warmfront eines westeuropäischen Tiefs, das mit seiner breit angelegten Südwestströmung Warmluft von den Kanaren und aus Marokko über ganz Deutschland verbreitet. Hessen profitiert am Donnerstag davon mit viel Sonnenschein und Höchstwerten von 16 bis 22 Grad, am Freitag mit einem Mix aus Sonne und Wolken, der vor allem am Nachmittag auch länger freundlich und meist trocken ausfällt.

Noch außergewöhnlicher daran: "Diese Wetterlage hält ein paar Tage an", sagt Bertram. Ein nachhaltiger Kälteeinbruch sei nicht in Sicht, auch das Wochenende und der Wochenenanfang dürften sehr mild werden. "Steckt man nicht zu lange im Nebel fest, dürfte man ein Traum-Wochenende erleben", sagt Bertram. Mit einer kleinen Einschränkung: Wer sich von den Wolken kein Glück sondern Regen erhofft, wird enttäuscht. "Regen ist nicht in Sicht", sagt Bertram.