Nach den finsteren Wintermonaten können die Hessen in diesen Tagen so viel Sonne genießen wie nur möglich. Das ist auch gut für die Natur - nur nicht für die Wälder.

Videobeitrag Video alle wetter! vom 08.03.2022 Video Bild © hr Ende des Videobeitrags

Die Sonne ist aus Hessen nicht mehr wegzudenken. Seit Tagen strahlt sie ungehindert vom wolkenlosen Himmel. Nachts ist es bitter kalt, aber tagsüber ist der Frühling in Hessen schon angekommen.

Am Mittwoch scheint die Sonne bei 8 bis 13 Grad und zeigt sich so lange, wie sie nur kann: Mehr als elf Stunden seien derzeit nicht möglich, teilt hr-Wetterexperte Michael Köckritz mit. Dieses astronomische Maximum werde am Mittwoch voll ausgereizt. Die Nacht zum Donnerstag wird sternenklar; dabei Frost bis -6 Grad in den Tälern, frostfrei auf den Bergen mit 2 Grad.

Kalte Luft aus Russland - kein Regen in Sicht

In den kommenden Tagen bleibt es den Wettermodellen zufolge sonnig, wie der hr-Meteorologe sagt. Der Donnerstag werde mit 16 Grad in der Spitze der wärmste Tag der Woche. Richtung Wochenende werde es ein wenig abkühlen - dann hält Köckritz maximal 14 Grad für möglich. Bis mindestens Sonntag bleibe es trocken.

Wetter Wettervorhersage für Hessen Hessenwetter für die kommenden Tage: Das Wetter in Hessen, Kassel, Korbach, Marburg, Bad Hersfeld, Gießen, Fulda, Frankfurt, Wiesbaden, Darmstadt, Michelstadt und den umliegenden Regionen auf unserer Wetterkarte. Zur Übersicht

Der Wetterexperte erklärt: "Momentan haben wir eine ruhige Hochdrucklage mit Hochs östlich und nordöstlich von uns." Damit komme statt milder Luft aus dem Mittelmeerraum eher trocken-kalte Luft aus Russland zu uns.

Bodenfrost gut für Natur und Allergiker

"Wären wir im Juni, wäre dieser Ostwind warm. Momentan liegen die Temperaturen in Moskau aber um 0 Grad. Das bringt dann eher kältere Luft zu uns", sagt Köckritz.

Durch den nächtlichen Frost wird eine zu frühe Blüte gebremst. Bild © picture-alliance/dpa

Nicht nur, dass es nachts auch zu Bodenfrost kommen kann, sei für die Jahreszeit typisch und sogar gut. Köckritz findet es auch nicht schlecht, dass die Temperaturen noch nicht allzu hoch klettern: Das bremse die Natur ein wenig aus und verhindere eine zu frühe Blüte. Für Allergiker sei der Frost somit ein kleiner Trost.

Waldbrand-Gefahr erhöht

Auch wenn es angesichts der nachts und morgens frostigen Temperaturen seltsam klingen mag: Die Gefahr für Waldbrände erhöht sich durch den stetigen Sonnenschein. Gerade in den höheren Lagen - an der Wasserkuppe in der Rhön, dem Kleinen Feldberg im Taunus und dem Hoherodskopf im Vogelsberg - stieg das Risiko in dieser Woche, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) berichtet. Der DWD gibt für diese Regionen auf seinem Waldbrandgefahrenindex die Warnstufe 4 und damit die zweithöchste Warnstufe an.

hr-Meteorologe Köckritz kann das erläutern: Die obersten Schichten im Wald (Laub, Humus, Zweige, Äste, Gestrüpp) seien gut getrocknet. Die Sonne könne sie in den kommenden Tagen ungehindert weiter austrocknen, denn Blätter an den Bäumen, die die direkte Sonnenstrahlung abschirmen könnten, gebe es noch nicht.