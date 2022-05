Menschen in Frankfurt bei Sonnenschein vor der Skyline im Hafenpark.

Menschen in Frankfurt bei Sonnenschein vor der Skyline im Hafenpark. Bild © picture-alliance/dpa (Archiv)

In der kommenden Woche wird es in Hessen sommerlich warm. Auf bis zu 27 Grad könnte sich die Luft erwärmen - vielleicht sogar mehr. Doch ein Umschwung deutet sich bereits an.

Ab einer Temperatur von 25 Grad sprechen Meteorologen von einem Sommertag. Die Vorhersage für kommende Woche deutet darauf hin, dass der "Sommer im Anmarsch" ist, wie hr-Wetterexperte Tim Staeger am Freitag sagte.

Während sich der Freitag vielerorts sonnig zeigt, wird es am Samstag laut Staeger etwas durchwachsener mit örtlichen Schauern. In der Nordhälfte kann es vereinzelt gewittern. "Am Muttertag wird es dann schon wieder schöner mit einem Mix aus Sonne und Wolken", sagte er.

"Teamleistung von Tief und Hoch"

Ab Montag und vor allem Dienstag erwärmt sich die Luft im Rhein-Main-Gebiet und in Südhessen auf bis zu 27 Grad. "30 Grad sind nicht ganz ausgeschlossen", sagte Staeger. Der Mittwoch werde wahrscheinlich der wärmste Tag.

Die sommerlichen Temperaturen ergeben sich laut Staeger aus einer südwestlichen Strömung. "Es ist eine Teamleistung eines Tiefs über dem Atlantik und eines Hochs über Südeuropa."

Ab Donnerstag könnte es unbeständiger werden mit Schauern, sagte Staeger, das sei noch nicht ganz klar. Es sei aber durchaus denkbar, dass sich danach ein neues Hoch generiere.

