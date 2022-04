Auch die zweite Ferienwoche hält sonnige Tage bereit. Ein Tiefdruckgebiet könnte Hessen aber schon bald eine kalte Dusche bescheren.

Wer die sonnigen Tage über Ostern genossen hat, wird diese Woche genauso lieben: Die Sonne scheint ausgiebig über Hessen, und kein Regen ist in Sicht. Die Temperaturen steigen laut hr-Wetterredaktion am Dienstag auf bis zu 20 Grad - in den höheren Lagen können immerhin 15 Grad erreicht werden.

In der Nacht zum Mittwoch bleibt es trocken, örtlich ist Frost möglich: Die Tiefstwerte liegen bei 6 bis -2 Grad. Der Mittwoch ist der kühlste Tag der Woche, doch auch dieser bleibt mild: mit ein paar lockeren Wolken, einer Menge Sonnenschein und Höchstwerten von 12 bis 17 Grad.

Tief über Frankreich kann uns das Wochenende vermiesen

Ähnlich sieht es Richtung Wochenende aus: Es bleibt trocken bei einem Mix aus Sonne und leichter Bewölkung bei Höchsttemperaturen von 12 bis 19 Grad am Donnerstag und 13 bis 20 Grad am Freitag.

In den Folgetagen könnte sich dann die Wetterlage drehen, wie hr-Meteorologe Ingo Bertram ankündigt. Schuld sei ein Tiefdruck-Gebiet, das von Frankreich zu uns ziehen könnte. Es sei aber noch unsicher, ob sich das Tief nur bis in den Süden Deutschlands ausbreite oder weiter nördlich ziehe.

Sollte sich das Tief über Hessen festsetzen, bedeutet das unbeständigeres Wetter und Regen - pünktlich zum Ende der Osterferien.

Kein typisches Aprilwetter

Typisch April also? Nicht ganz, denn es handele sich momentan nicht um das für den Monat klassische Schauerwetter, wie der hr-Wetterexperte erklärt.

"Derzeit liegt ein Hochdruckgebiet über Island." Und das sorge für ungewöhnlich beständiges Wetter auch in Hessen. Der April macht in diesem Fall also ausnahmsweise nicht, was er will.