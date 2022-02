Ein Cappuccino oder ein Bierchen draußen? Am Mittwoch dürfte das möglich sein.

Ein Cappuccino oder ein Bierchen draußen? Am Mittwoch dürfte das möglich sein. Bild © Imago Images

Sonniges Wetter in Sicht

Nach stürmischen und kalten Tagen findet der Februar einen versöhnlichen Abschluss: Am Mittwoch kann man schon Frühlingsgefühle entwickeln - und auch die weiteren Aussichten sind vielversprechend.

Videobeitrag Video alle wetter! vom 21.02.2022 Video Bild © hr Ende des Videobeitrags

Das unheilvolle Sturm-Trio "Ylenia", "Zeynep" und "Antonia" ist passé, jetzt kommt "Jannis". Und der läutet zur Wochenmitte eine ruhigere Phase ein. "Der Mittwoch wird der beste Tag der Woche", kündigt hr-Meteorologe Tim Staeger an. Es wird trocken und sonnig bei bis zu 12 Grad in Südhessen und immerhin noch 9 bis 10 Grad in Nordhessen. "Man wird spüren, dass die Sonne jetzt schon ein bisschen mehr Kraft hat", sagt Staeger. Ein Mittagessen oder ein Kaffee im Freien sollte locker drin sein.

Ist das schon der Frühling? Nicht ganz, gibt sich Staeger vorsichtig. Er spricht von "Vorfrühling". Der Donnerstag und der Freitag bringen denn auch gleich nochmal ein paar Wolken und Schauer, wirklich kalt wird es aber vorerst nicht mehr. Und - ganz arbeitnehmerfreundlich - bekommt das Wetter am Wochenende wieder die Kurve. "Es erwarten uns freundliche Tage mit viel Sonne", sagt Staeger voraus.

"Tasten uns an zweistellige Plusgrade ran"

Auch die kommende Woche gibt alles, um erste Frühlingsgefühle zu wecken. "Wir tasten uns ran an zweistellige Plusgrade", sagt der hr-Wetterexperte. Die Wetterlage bleibe ruhig und tendenziell sonnig.

Vorboten des Frühlings: Krokusse im Frankfurter Westend Bild © picture-alliance/dpa

Die Hochwasserlage, die sich durch die Serie von niederschlagsträchtigen Tiefs etwas angespannt hatte, dürfte sich schnell wieder entspannen, meint Staeger. Donnerstag und Freitag seien ohnehin nur geringe Regenmengen zu erwarten, danach werde es trocken.

Wann der Vorfrühling zum Frühling wird, kann Staeger noch nicht absehen. "Noch ist Vorsicht geboten, es kann auch im März nochmal richtig kalt werden." Aber bislang ist nichts dergleichen in Sicht, "Jannis" und seinen Kollegen sei Dank.

