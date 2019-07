Am Sonntag wird im Frankfurter Osten eine Weltkriegsbombe entschärft. 16.500 Menschen müssen ihre Häuser verlassen. In der Schutzzone liegen auch die EZB und Teile Sachsenhausens. Die wichtigsten Fragen und Antworten.

Eine 500-Kilogramm-Weltkriegsbombe wird am Sonntag im Frankfurter Ostend entschärft. Gefunden wurde sie bereits vor einer Woche bei Bauarbeiten nahe der Europäischen Zentralbank (EZB) in der Eytelweinstraße. Polizei, Feuerwehr und Ordnungsamt Frankfurt veröffentlichten am Dienstag neue Details zur Entschärfungsmaßnahme. Die wichtigsten Fragen und Antworten zur Evakuierung.

Welcher Bereich wird evakuiert?

Rund einen Kilometer um den Fundort wird eine Sperrzone eingerichtet: Sie reicht von der südlichen Grenze des Zoos bis nach Sachsenhausen, zieht sich westlich bis zum Osthafen und endet im Westen an der Ignatz-Bubis-Brücke. Die Frankfurter Feuerwehr stellt eine interaktive Karte (siehe unten) zur Verfügung. Hier können Anwohner nachschauen, ob ihre Wohnung im betroffenen Bereich liegt. Der Frankfurter Zoo wird übrigens nicht evakuiert - ist aber trotzdem den gesamten Tag geschlossen.

Interaktive Karte der Frankfurter Feuerwehr mit der Schutzzone

Ab wann ist der Bereich gesperrt - und wie lange?

Anwohner müssen die Evakuierungszone bis 8 Uhr am Sonntagmorgen verlassen haben. Anwohner werden auch mittels Wurfzetteln informiert. Polizei und Feuerwehr bitten allerdings darum, dass sich Nachbarn auch untereinander informieren. Laut Polizei wird die Sperrung voraussichtlich bis 18 Uhr dauern.

Fahren Busse und Bahnen noch?

Ab 8 Uhr wird der öffentliche Nahverkehr in dem betroffenen Bereich eingestellt: In der Sperrzone liegen auch der Ostbahnhof, die Bahntrassen der nord- und südmainischen Eisenbahn, die S-Bahnhöfe Ostend und Mühlberg, die U-Bahnstation Ostbahnhof und verschiedene Straßenbahnlinien. Über Fahrplanänderungen und Sperrungen informieren RMV und VGF .

Wo bekomme ich Hilfe?

Im Zoogesellschaftshaus am Alfred-Brehm-Platz wird eine Betreuungsstelle für Anwohner eingerichtet, die am Sonntag ab 7 Uhr geöffnet ist. Wer Hilfe benötigt, muss sich bis Freitag um 12 Uhr beim Bürgertelefon (069-212-111) oder online bei der Feuerwehr melden und erhält dann am Sonntagmorgen Unterstützung von Einsatzkräften. Im Evakuierungsbereich liegt auch ein Pflegeheim. Teils schwer kranke Bewohner sollen bereits am Samstag auf umliegende Krankenhäuser und Einrichtungen verteilt werden.

Wo kann ich mich am Sonntag informieren?

Aktuelle Informationen gibt es am Sonntag bei hessenschau.de, den hr-Radiowellen und über unseren Twitterkanal . Auch Polizei und Feuerwehr werden am Sonntag über Twitter und online über den aktuellen Stand informieren .