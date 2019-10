Totalschaden an Rettungswagen

Beim Zusammenstoß eines Pkw mit einem Rettungswagen auf der B 400 bei Sontra (Werra-Meißner) ist hoher Sachschaden entstanden.

Bei der Kollision am Mittwoch in der Nähe des Ortsteils Ulfen ist ein 37-Jähriger leicht verletzt worden. An beiden Fahrzeugen entstand Totalschaden. Der Gesamtschaden wird auf 78.000 Euro beziffert.