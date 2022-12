Sorgerechtsstreit endet in Gewalt - Frau am Kopf verletzt

Eine Auseinandersetzung zwischen ehemaligen Lebensgefährten in Waldkappel ist in einem körperlichen Angriff geendet.

Ein 34 Jahre alter Mann hat am Samstagabend in Waldkappel (Werra-Meißner) seine 25 Jahre alte Ex-Lebensgefährtin gegen ein Auto gedrückt. Nach Angaben der Polizei verletzte sich die Frau dabei am Kopf. Wie die Beamten erklärten, hatten sich die beiden wohl zuvor um das Sorgerecht ihres gemeinsamen Kindes gestritten.