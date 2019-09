Die Feuerwehr hat das hessische Sozialministerium in Wiesbaden nach einem Gasaustritt geräumt. Fünf Menschen wurden leicht verletzt.

Die Feuerwehr räumte am Mittwochnachmittag in Wiesbaden das hessische Sozialministerium. In dem Gebäude in der Sonnenberger Straße nahe dem Kurpark war Stickstoff ausgetreten.

Fünf Menschen wurden nach Feuerwehr-Angaben leicht verletzt. Nach der Evakuierung wurde das Gebäude belüftet. Durch den Feuerwehreinsatz kam es in der Wiesbadener Innenstadt zu Verkehrsbehinderungen.

Möglicherweise war das farb- und geruchlose Gas bei Wartungsarbeiten an einer Löschanlage ausgetreten und hatte sich daraufhin im gesamten Gebäude verteilt. Stickstoff ist leichter als Luft und verdrängt Sauerstoff.

Sendung: hr-iNFO, 11.09.2019, 16.00 Uhr