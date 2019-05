Mit Gullydeckel Scheibe eingworfen und in Tankstelle eingebrochen

Zwei maskierte Männer sind in der Nacht zu Donnerstag in eine Tankstelle in Spangenberg (Schwalm-Eder) eingebrochen.

Nach Polizeiangaben hatten sie mit einem Gullydeckel eine Scheibe eingeworfen. Sie entwendeten Zigaretten. Zur Höhe des Diebesgutes konnte die Polizei zunächst keine Angabe machen.