"Speedmarathon" - verstärkte Kontrollen in Hessen stehen an

Am Mittwoch nächster Woche beteiligt sich die Polizei in Hessen am europäischen "Speedmarathon".

Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, werden die beteiligten Kommunen in Hessen ihre Kontrollen an diesem Tag verstärken, um gemeinsam auf die Gefahren von Geschwindigkeitsüberschreitungen hinzuweisen. Die Kontrollen sollen von 6 bis 22 Uhr stattfinden.