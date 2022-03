Alle Stellen, wo Raser am Donnerstag geblitzt werden

Achtung Blitzer! An rund 300 Orten in Hessen macht die Polizei am Donnerstag Tempo-Kontrollen. Alle Radarfallen im Überblick.

Autofahrer in Hessen sollten am Donnerstag ihren Tacho streng im Auge behalten. Von 6 bis 22 Uhr kontrolliert die Polizei landesweit den Verkehr schwerpunktmäßig - als Teil des europaweiten Aktionstags "Roadpol Speedmarathon". Roadpol ist ein kontinentales Polizei-Netzwerk, das die Zahl der Verkehrsunfallopfer senken will.

In den Blick genommen werden besonders Autofahrerinnen und -fahrer, die zu schnell unterwegs sind. Dazu werden knapp 300 Messstellen aufgebaut. Mehr als 800 Einsatzkräfte werden auf den Beinen sein, wie die Polizei ankündigte .

Polizeioberrat Gerhard Keller, hessenweiter Koordinator des diesjährigen Speedmarathons, appelliert: "Mit dem Druck auf das Gaspedal nehmen Sie unmittelbar Einfluss auf die Sicherheit im Straßenverkehr und damit auf die Lebensqualität aller."

Wer das Tempo innerorts um 2 km/h drossele, senke die Zahl der Verunglückten um 15 Prozent. Keller wies darauf hin: Bei einer Kollision mit einem Pkw sterben bei 65 km/h acht von zehn Fußgängern - bei Tempo 50 überleben hingegen acht von zehn. Im vergangenen Jahr starben insgesamt 183 Menschen in Hessen bei Verkehrsunfällen, wie das Statistische Landesamt Ende Februar bekanntgab.

Die Polizei hat die Orte bekannt gegeben, an denen an diesem Donnerstag Radarfallen aufgebaut werden. Hier die Messstellen im regionalen Überblick:



Nordhessen

Stadt und Landkreis Kassel:

Kassel, Wolfhager Straße, B251

Kassel, Ihringshäuser Straße, B3

Kassel, Stadtgebiet

Kassel, Ihringshäuser Straße/Höhe Linderweg

Kassel, Kohlenstraße

Kassel, Ludwig-Mond-Straße/Esmarchstraße

Lohfelden, Lange Straße

Baunatal, Friedrich-Ebert-Allee

Hofgeismar, Stadtgebiet

Wolfhagen, B251, Höhe Café Mondschein

Schauenburg, L3215 Hoofer Berg

Kaufungen, B7, Bushaltestelle Eschenstruth

Vellmar, B7, Fahrtrichtung Kassel

Schwalm-Eder-Kreis:

Treysa, Aschröder Straße und Wiegelsweg

Ziegenhain, Fünftenweg

Neukirchen, Birkenallee

Fritzlar, L3426 Roter Rain

Wabern, Kurfürstenstraße, Altenheim

Bad Zwesten, Kasseler Straße (Altenburgschule) und B3 Parkplatz

Schwalmstadt, B254, Haltestelle Niedergrenzebach

Malsfeld-Beiseförth , B83

Morschen-Alheim, B83, Parkplatz

Niedervorschütz, B254

Felsberg-Gensungen, B253

Körle, B83

Homberg (Efze), Waßmuthshäuser Straße/Ziegeleiweg

Homberg (Efze), Welferöder Straße

Werra-Meißner-Kreis:

Witzenhausen-Unterrieden, B27, Einmündung zur B80

Meinhard-Frieda, B249

Hessisch-Lichtenau, Leipziger Straße

Berneburg, B27, in Höhe eines Gasthauses

Sontra, Jahnstraße, Höhe Sportplatz/Schule

Albungen, B27

Eschwege, Heubergstraße

Landkreis Waldeck-Frankenberg:

Bad Wildungen, B253, Abzweig Rothelmshausen

Bad Wildungen, Berliner Straße

Bad Wildungen, Friedrich-Ebert-Straße

Waldeck, B485

Bad Arolsen, B450 und L3080

Frankenberg, Stadtgebiet

Korbach, B251

Edertal, B485

Osthessen

Kreis Fulda:

Hünfeld-Michelsrombach, L3176, Richtung Hünfeld

Hofbieber, L3174, zwischen Nüsterrasen und Obernüst

Hofbieber, L3174, Fahrtrichtung Schwarzbach

Fulda, Bardostraße

Eichenzell-Lütter, Rhönstraße, Höhe Grundschule

Westring Fulda, K110, Kreuzung Mittelrode

Künzell, Dirlos-Dietershausen, Höhe Dassen

Kreis Hersfeld-Rotenburg:

Haunetal, B27, Hof Meisebach, Höhe Parkplatz

Schenklengsfeld, L3172, Bahnhofstraße

Rotenburg, B83, Kasseler Straße

Bad Hersfeld, B27, Höhe Korneparkplatz

Bad Hersfeld, Am Obersberg

Bad Hersfeld-Sorga, Bommhutsweg

Bad Hersfeld, Meisebacher Straße

Bebra-Rautenhausen, B27, Höhe Rautenhausen

Vogelsbergkreis:

Schwalmtal, B254, Anschlussstelle Brauerschwend

Fuldatal, B49, zwischen Schellnhausen und Romrod

Schotten, B276, Parkplatz Eschenrod

Lauterbach, Ortsdurchfahrt

Lautertal-Engelrod, Hörgenauer Straße, Höhe Kita

Schlitz-Willofs, L3140, Ortsdurchfahrt

Grebenhain-Ilbeshausen, Waldstraße/Forsthausweg

Polizeiautobahnstation Bad Hersfeld:

A7, zwischen Anschlussstelle Homberg und Bad Hersfeld West

Polizeiautobahnstation Petersberg:

A7, zwischen Anschlussstelle Bad Brückenau und Fuldaer Dreieck

A66, Tunnel Neuhof, in Richtung Fulda

Mittelhessen

Stadt und Landkreis Gießen:

Gießen, Eichgärtenallee

Gießen, Alter Steinbacher Weg - Ostschule

Lollar, L3475 Gießen, Krofdorfer Straße

Gießen, Grünberger Straße/Waldsportplatz

Gießen, Rathenaustraße

Lollar, Gießener Straße/Sportplatzweg

Rabenau-Geilshausen, Grünberger Straße

Fernwald-Steinach, B457, Fahrtrichtung Lich

Landkreis Marburg-Biedenkopf:

Biedenkopf, B253, Eifa

Wetter, B253

Dautphe, L3042, Mittelpunktschule Dautphetal/Dautphe

Butzbach, B3, Windhofkurve in Richtung Butzbach

Marburg, Panoramastraße

Gladenbach, Bahnhofstraße

Wetteraukreis:

Kloppenheim, Fahrtrichtung Karben

Bad Vilbel-Dortelweil, Friedberger Straße

Bad Vilbel, L3008/Büdinger Straße

Bad Nauheim, Frankfurter Straße

Lahn-Dill-Kreis:

Wetzlar, B49, Höhe Garbenheim

Herborn, B255, Steinringsberg

Herborn, Otto-Wels-Straße

Dillenburg, Hof-Feldbach-Straße

Dillenburg-Niederscheld, B277 Dillenburg

Dillenburg-Frohnhausen, Hindenburgstraße

Dillenburg, B277, Abfahrt Sechshelden

Limburg-Weilburg:

Lindenholzhausen, B8, Höhe Parkplatz

Mengerskirchen, L3046, Höhe Seeweiherkurve

Polizeiautobahnstation Mittelhessen:

A45, Haiger, zwischen Anschlusstellen Haiger-Burbach und Wilnsdorf, Richtung Dortmund

A45, Aßlar, zwischen Anschlussstellen Ehringshausen und Wetzlarer Kreuz, Richtung Hanau

Rhein-Main

Frankfurt:

Airportring

Alt-Erlenbach

Am Erlenbruch

Am Römerhof

Bleichstraße

Friedberger Landstraße

Friedberger Warte

Heisterstraße

Höchster-Farben-Straße

Hugo-Eckner-Ring

Kapitän-Lehmann-Straße

Königsteiner Straße

Lärchenstraße

Letzter Hasenpfad

Lindleystraße

Mainkai

Marktstraße

Mörfelder Landstraße, Höhe Bussardschneise

Obermainanlage

Praunheimer Landstraße

Praunheimer Weg

Schloßstraße

Schmalkaldener Straße

Theodor-Heuss-Allee

Wiesbaden:

Mainz-Kostheim, Höhe Steinern Straße

Otto-Suhr-Ring, Ecke Ogelweg

Biebricher Straße, Ecke Kaiserbrücke

Wiesbadener Landstraße, Höhe ATU

Biebricher Allee

Friedrich-Ebert-Allee, gegenüber Dorint Hotel

Mainz-Kastel, Theodor-Heuss-Brücke, Ecke Rheinufer

Gustav-Stresemann-Ring, Ecke Viktoriastraße

Biebricher Straße, Ecke Kaiserbrücke

Gustav-Stresemann-Ring, Ecke Wettiner Straße

B42 Anschlussstelle Frauenstein

Ludwig-Erhard-Straße

Konrad-Adenauer-Ring

Rheingaustraße

Homburger Straße, Ecke Königsteiner Straße

Waldstraße, Ecke Holsteinstraße

Polizeiautobahnstation Wiesbaden:

A3, zwischen Idstein und Bad Camberg, Richtung Köln

A3, Raststätte Bad Camberg-Ost, Richtung Köln

Rheingau-Taunus-Kreis:

Heidenrod, B260, Mappershainer Delle

Eltville, B42, Höhe Erbacher Wäldchen

Hochtaunuskreis:

Oberursel, Homburger Landstraße

Oberursel, L3004/L3024

Usingen, B275, Südtangente

Usingen-Eschbach, Usinger Straße Glashütten, L3025

Königstein, Falkensteiner Straße

Königstein, Wiesbadener Straße

Bad Homburg, Hessenring

Wehrheim, B456

Wehrheim, Usinger Straße

Main-Taunus-Kreis:

Eschborn, L3005, Anschlussstelle Eschborn-Ost

Liederbach, B8, Höhe Ausfahrt Liederbach

Bad Soden, Königsteiner Straße Ecke Hubertushöhe

Hattersheim, Mainzer Landstraße

Stadt und Kreis Offenbach:

Dreieich, L3262, Höhe ehemalige Mülldeponie

Langen, Berliner Allee

Offenbach, B448, Höhe Ausbauende

Offenbach, B459, Höhe Brücke A3

Seligenstadt, Ellenseestraße

Mainhausen, L2310, in Richtung Seligenstadt

Langen, Südliche Ringstraße, Ecke Theodor-Heuss-Straße

Dietzenbach, L3001, zwischen Offenthal und Dietzenbach

Neu-Isenburg, B459, Höhe Forsthaus Gravenbruch

Rodgau, Mainzer Straße

A661, Ausbauende Egelsbach

Hanau:

Großauheim, Ernst-Barthel-Straße

Großauheim, Auheimer Straße

Leipziger Straße

Maintaler Straße

Steinheim, Offenbacher Landstraße

Kleinauheim, Seligenstädter Straße

Kleinauheim, Pfützenweg

Hanau-Wolfgang, Aschaffenburger Straße

Main-Kinzig-Kreis:

Wächtersbach, Bahnhofstraße vor dortiger Schule

Wächtersbach-Hesseldorf, Brachttalstraße

Wächtersbach-Aufenau, Leipziger Straße, vor Schule und Kita

Biebergemünd, B276, zwischen Bieber und Flörsbachtal

L3178, zwischen Bad Soden-Salmünster-Hausen und Mernes

Erlensee, L3193, Zufahrt Bärensee

Erlensee, L3268, Höhe Aussiedlerhof Bauscher

Erlensee, K854, Kreisverkehr Leipziger Straße

Bad Orb, Frankfurter Straße, Höhe Altenheim

L3268, zwischen Nieder- und Oberrodenbach

Maintal, L3195, Südumgehung Hochstadt

Linsengericht-Eidengesäß, Karl-Glöckner-Straße

Freigericht, Gemeindegebiet

Südhessen

Darmstadt:

Frankfurter Straße

Klappacher Straße

Heimstättenweg

Bismarckstraße

Eschollbrückerstraße

Kranichsteiner Straße, Jagdschloss

Heidelberger Landstraße/Kurt-Schumacher Straße - Ludwig-Schwamb-Schule

B26, Siedlung Tann

B26, Rheinstraße/Pupinweg

A5, Darmstadt, Autobahnkreuz Darmstadt, Fahrtrichtung Mannheim

Kreis Darmstadt-Dieburg:

Babenhausen, B26, Aschaffenburger Straße, Kaserne

Griesheim, Eberstädter Weg (Pferdehof)

Otzberg, Reinheimer Straße

Pfungstadt, B3, Major-Karl-Plagge-Kaserne

Weiterstadt, L3113, Höhe Sandgewinnung

Groß-Zimmern, Bahnstraße/Höhe Altenenheim

Groß-Zimmern, Geißberg Richtung Semd

Lengfeld, B426, Sportplatz Otzbergschule

Wiebelsbach, B45 (Rondell), Parkplatz

Kreis Groß-Gerau:

Gernsheim, B426, Fängenhof

Gernsheim, Mainzer Straße

Mörfelden-Walldorf, Aschaffenburger Straße

Mörfelden-Walldorf, Langgasse

L3040, zwischen Nauheim und Trebur

L3303, zwischen Büttelborn und Griesheim

Bischofsheim, B43 Höhe Böcklersiedlung

Bischofsheim, Am Schindberg

Ginsheim, Rheinstraße/In der Nachtweid

Gustavsburg, Darmstädter Landstraße/Nürnberger Straße

Kelsterbach, Mörfelder Straße/Am Aspemhaag

Rüsselsheim, Grabenstraße

Rüsselsheim, B486 Ostpark

Raunheim, B43, Richtung

Kelsterbach, Friedhof

Groß-Gerau-Wallerstätten, L3094

Mörfelden-Walldorf, B486, Aldilager

Ober-Ramstadt, Dornwegshöhstraße, Nieder-Ramstädter Diakonie

Roßdorf, B38 Höhe Zahlwaldhalle

A67, Rüsselsheim-Ost, Fahrtrichtung Frankfurt

Odenwaldkreis:

Brensbach, B38, Höhe Klärwerk

Höchst, Groß-Umstädter Straße

Michelstadt, Erbacher Straße, Odenwaldhalle

Mossautal-Hüttenthal, B460, Höhe Molkerei

Erbach, B47, Fahrtrichtung Michelstadt

Bergstraße:

Einhausen, B47, Fahrtrichtung Worms

Wald-Michelbach/Affolterbach, L3105

Wald-Michelbach, Ludwigstraße

Birkenau-Lörbach, Abtsteinacher Straße

Heppenheim, Lorscher Straße Höhe Europaplatz

Lampertheim, L3110 Fahrtrichtung Neuschloß

Viernheim, L3111 zwischen Viernheim und Hüttenfeld

Viernheim, Wormser Straße

Bensheim, Darmstädter Straße, Kirchbergschule

Bensheim, Berliner Ring

Lorsch, Heppenheimer Straße

Lorsch, Nibelungenstraße