Speedmarathon: Die meisten Autofahrer halten sich an Tempolimits

An rund 300 Orten in Hessen kontrollierte die Polizei am Donnerstag die Geschwindigkeit der Autofahrer. Die Zwischenbilanz fällt positiv aus. Einige Raser müssen mit einem Fahrverbot rechnen.

Autofahrerinnen und Autofahrer in Hessen mussten am Donnerstag ihren Tacho streng im Auge behalten. Von 6 bis 22 Uhr kontrollierte die Polizei landesweit den Verkehr schwerpunktmäßig - als Teil des europaweiten Aktionstags "Roadpol Speedmarathon". Roadpol ist ein kontinentales Polizei-Netzwerk, das die Zahl der Verkehrsunfallopfer senken will.

Um flächendeckend zu überwachen, ob sich die Autofahrer an die vorgeschriebenen Höchstgeschwindigkeiten hielten, baute die Polizei knapp 300 Messstellen im ganzen Land auf. Mehr als 800 Einsatzkräfte waren auf den Beinen.

Polizei-Zwischenbilanz: Meistens ans Tempo gehalten

In einer ersten Zwischenbilanz teilte die Polizei am Nachmittag mit: Offensichtlich hätten sich die Verkehrsteilnehmer vorher gut über die öffentlich bekannt gegebenen Messstellen informiert. "An vielen Blitzstellen hielten sich die Gemessenen weitestgehend an die vorgegebenen Tempo-Limits."

Wenn es Tempoverstöße gab, dann meist nur in geringem Maße, wie die Polizei berichtete. Als weiteren Grund, warum viele Autofahrer den Druck aufs Gaspedal merklich zurücknahmen, nannte sie die verhältnismäßig hohen Spritpreise.

Einige Raser wurden dennoch erwischt. Auf der A3 fuhr ein Mann bei Bad Camberg (Limburg-Weilburg) mit 175 statt den erlaubten 120 km/h. In Hanau beschleunigte ein Autofahrer auf 83 km/h innerorts, statt höchstens 50 zu fahren. Die Autofahrer müssten nun mit einem Fahrverbot rechnen.

Appell in puncto Verkehrssicherheit

Zu den vor Beginn des Speedmarathons verratenen Blitzer-Standorten sagte Guido Rehr vom Polizeipräsidium Mittelhessen: Es gehe bei der Aktion nicht darum, so viele Tempo-Sünder wie möglich zu erwischen. Vielmehr wolle man auf die Gefahren von zu schnellem Fahren hinweisen. Und bei den ausgewählten Messstellen handele es sich tatsächlich um Unfallschwerpunkte.

Polizeioberrat Gerhard Keller, hessenweiter Koordinator der diesjährigen Aktion, appellierte: "Mit dem Druck auf das Gaspedal nehmen Sie unmittelbar Einfluss auf die Sicherheit im Straßenverkehr und damit auf die Lebensqualität aller."

Wer das Tempo innerorts um 2 km/h drossele, senke die Zahl der Verunglückten um 15 Prozent. Keller wies darauf hin: Bei einer Kollision mit einem Pkw sterben bei 65 km/h acht von zehn Fußgängern - bei Tempo 50 überleben hingegen acht von zehn.

Im vergangenen Jahr starben insgesamt 183 Menschen in Hessen bei Verkehrsunfällen, wie das Statistische Landesamt Ende Februar bekannt gab.