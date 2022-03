Die Polizei in Hessen hat einen Speedmarathon veranstaltet, um Raser an rund 300 Messstellen im Bundesland zu blitzen. Der Überraschungseffekt bleibt dabei aber auf der Strecke. Dennoch verbuchen die Beamten traurige Raser-Rekorde.

Audiobeitrag Audio Bilanz der Polizei zum Speedmarathon Audio Bild © picture-alliance/dpa Ende des Audiobeitrags

Die Polizei in Hessen erwischt beim alljährlichen Speedmarathon immer weniger Tempo-Sünder. Bei den großangelegten, landesweiten Kontrollen an knapp 300 Messstellen waren am Donnerstag rund 9.000 von etwa 320.000 Fahrzeugen zu schnell. Damit lag die sogenannte Beanstandungsquote nach Mitteilung der Polizei vom Freitag bei 2,7 Prozent.

Der Wert ist mit Blick auf die Entwicklung der vergangenen fünf Jahre schrittweise auf einen Tiefpunkt gesunken. "Das ist einer der niedrigsten Werte der vergangenen Jahre", bestätigte ein Sprecher des federführenden Polizeipräsidiums Mittelhessen auf hr-Anfrage. Und dafür waren rund 800 Einsatzkräfte für die Aktion diesmal im Dienst.

Bei genannten Messstellen wenige Treffer

Im vergangenen Jahr lag die Quote bei 3,4 Prozent, vor fünf Jahren waren es 5 Prozent. Die nun soweit gesunkene Quote hat ihren Grund: Denn im Vorfeld hatte die Polizei - wie gewöhnlich - alle Messstellen öffentlich bekanntgegeben. Darauf haben offenbar auch die Autofahrer ein Auge - und der Überraschungseffekt bleibt damit immer deutlicher auf der Strecke.

Die Polizei bilanzierte am Freitag: "Die meisten Verkehrsteilnehmer hatten sich eingehend mit dem gestrigen Speedmarathon befasst und waren offensichtlich gut informiert über die polizeilichen und kommunalen Blitzstellen." Am Ende zeigte sich: Die große Mehrheit hielt sich an die Tempo-Limits. Wenn die Höchstgeschwindigkeiten überschritten wurden, dann oftmals nur in moderatem Maße.

ADAC kritisiert: Effekt verpufft

Der ADAC hat schon in der Vergangenheit seine Zweifel am Sinn der Aktion angemeldet: "Da solche öffentlichkeitswirksamen Kontrollen nur einmal jährlich stattfinden, droht der Effekt schnell zu verpuffen", sagte Oliver Reidegeld vom ADAC Hessen-Thüringen in Frankfurt. Die Verkehrsteilnehmer könnten sich auf die erhöhte Blitzer-Gefahr einmal im Jahr leicht einstellen. "Danach gerät das Thema schnell wieder in Vergessenheit."

Polizeisprecher Guido Rehr verteidigte die Taktik mit der Bekanntgabe der Messstellen: Es gehe bei der Aktion nicht darum, so viele Tempo-Sünder wie möglich zu erwischen. Vielmehr wolle man auf die Gefahren von zu schnellem Fahren hinweisen. Und bei den ausgewählten Messstellen handele es sich tatsächlich um Unfallschwerpunkte.

Rasen ist Unfallursache Nummer ein

Zu hohes Tempo gilt als häufigste Ursache bei Unfällen mit Schwerverletzten oder Toten. Im Vorjahr starben insgesamt 183 Menschen in Hessen bei Verkehrsunfällen, wie das Statistische Landesamt Ende Februar bekannt gab.

Autofahrer haben es aber selbst in der Hand. Laut Polizei zeigten Untersuchungen: Wer das Tempo innerorts um 2 km/h drossele, senke die Zahl der Verunglückten um 15 Prozent. Und bei einer Kollision mit einem Pkw sterben bei 65 km/h acht von zehn Fußgängern - bei Tempo 50 überleben hingegen acht von zehn.

Deswegen appellierte auch Polizeioberrat Gerhard Keller, hessenweiter Koordinator der diesjährigen Blitzer-Aktion: "Mit dem Druck auf das Gaspedal nehmen Sie unmittelbar Einfluss auf die Sicherheit im Straßenverkehr und damit auf die Lebensqualität aller."

Von den 9.000 Fahrerinnen und Fahrern, die am Donnerstag zu schnell unterwegs waren, wurden bei mehr als 5.000 Überschreitungen von bis zu 20 km/h festgestellt. Das wird mit einem Verwarngeld von bis zu 70 Euro geahndet. Mit einem höheren Bußgeld zwischen 100 und 200 Euro sowie einem Punkt in der Verkehrssünderkartei müssen dagegen rund 1.700 Fahrer rechnen.

139 Raser sind den Lappen los

Die Polizei erwischte aber auch 139 Raser, die so schnell waren, dass sie nun für mindestens vier Wochen ihren Führerschein los sind. Einige waren so verantwortungslos unterwegs, dass sie von der Polizei als "negative Ausreißer" besondere Erwähnung fanden:

Im mittelhessischen Lahn-Dill-Kreis, auf der Bundesstraße 277 zwischen Dillenburg und Herborn, wurden drei Fahrer bei erlaubten 100 km/h mit 173, 150 und 146 km/h geblitzt. Für den Schnellsten werden 700 Euro Bußgeld, drei Punkte in Flensburg sowie ein dreimonatiges Fahrverbot fällig.

Auf der Bundesstraße 47 im Landkreis Bergstraße besteht zwischen Lorsch und Bürstadt ein Tempo-Limit von 80 km/h. Hier rauschte ein Raser mit 147 "Sachen" in die Messstelle.

Auf der B 7 bei Vellmar (Kassel) erreichten zwei Autofahrer 189 km/h sowie 160 km/h - bei erlaubten 100 km/h.

An der Messstelle der Landstraße 3214 bei Schauenburg (Kassel) beschleunigte ein Pkw-Fahrer bei einem Tempo-Limit von 100 auf 164 km/h.

Zudem stellte die Polizei einen 26 Jahre alten Autofahrer in Eschwege (Werra-Meißner) nach kurzer Verfolgung in einer Sackgasse. Als sich die Beamten den Mann und sein Auto genauer anschauten, wurde auch klar, warum er fliehen wollte: Sein Fahrzeug war nicht zugelassen. Der Mann muss sich nun auch wegen Urkundenfälschung und Fahrens ohne Führerschein verantworten. Zudem hatte er offenbar Drogen genommen.