Mit ihrer Spendenwanderung für die Opfer der Flutkatastrophe im Ahrtal hat die Polizistin Sandra Köhler aus Bensheim (Bergstraße) mehr als 10.000 Euro gesammelt.

Die 48-Jährige war am Montag nach 24 Tagen und rund 415 Kilometern in Kassel angekommen, wie das Polizeipräsidium Südhessen am Mittwoch mitteilte. Gestartet war sie Anfang September in Darmstadt.