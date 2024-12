Verbindung von A5 zur A3 gesperrt Lkw-Unfall am Frankfurter Kreuz - Fahrer gestorben

Bei einem Unfall am Frankfurter Kreuz ist ein Lkw-Fahrer ums Leben gekommen. Sein Laster war in der Verbindung von der A5 zur A3 umgekippt. Die Bergungsarbeiten dauern noch an.

Nach Angaben der Feuerwehr passierte der Unfall am Freitagmorgen gegen 5.30 Uhr am Frankfurter Kreuz in der Verbindung von der A5 auf die A3 in Richtung Würzburg. Ein Lkw-Fahrer verlor dort aus noch unbekannter Ursache die Kontrolle über sein Fahrzeug. Der Laster kippte um und blockiert seitdem die Fahrbahn. Der Fahrer wurde in seinem Führerhaus eingeklemmt und musste von Einsatzkräften befreit werden. Er starb an seinen schweren Verletzungen. Warum der Unfall passierte, muss noch geklärt werden. Weitere Fahrzeuge waren laut Polizei nicht in den Unfall verwickelt. Einsatz zieht sich Für die Bergung des Lasters ist ein Kran der Feuerwehr notwendig. Die Feuerwehr geht davon aus, dass der Einsatz noch mehrere Stunden dauert. Von der A5 aus Norden kommend ist die Verbindung zur A3 in Richtung Würzburg gesperrt. Die Verbindung in Richtung Köln wurde inzwischen wieder freigegeben. Stau-Info und ÖPNV-Störungen Aktuelle Verkehrsmeldungen für Straße, Bus & Bahn Zur Übersicht