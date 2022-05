Wer aktuell einen Besuch in der Frankfurter Innenstadt plant, sollte sich nach Ausweichterminen umsehen. An- und Abreise könnten ein Ding der Unmöglichkeit werden, warnt die Stadt mit Blick auf die Frankfurter Eintracht.

Nach 42 Jahren kann Eintracht Frankfurt am Mittwoch wieder Europacup-Sieger werden. Im Falle eines Erfolgs ist für den Donnerstag eine große Party auf dem Römerberg samt Empfang der Mannschaft geplant. Der Aufbau dafür hat bereits am Dienstag begonnen.

Die Verantwortlichen rechnen damit, dass bei einem Europacup-Sieg 80.000 bis 100.000 Fans die Mannschaft in der Frankfurter Innenstadt feiern werden. "Jeder, der kein Fußballfan ist und nicht mit der Eintracht feiern möchte, ist gut beraten, an diesem Tag vorsorglich die Frankfurter Innenstadt zu umgehen", teilte die Stadt mit.

Sperrungen am Mainkai

Wer diesen Hinweis nicht ernst nehme, müsse damit rechnen, "bis in die späten Abendstunden in der Innenstadt festzusitzen". Die An- und Abreise könne sich am Donnerstag aufgrund des schieren Andrangs "schwierig bis unmöglich gestalten". Schon jetzt gibt es erste Einschränkungen.

So wurde der Mainkai zwischen Alter Brücke und Untermainkai bereits am Dienstag gesperrt. Dort werden insgesamt vier Leinwände für ungefähr 45.000 Menschen aufgebaut. Auch auf dem Römerberg, dem Paulsplatz und dem Roßmarkt werden Videoleinwände installiert, damit die Fans den Empfang der Mannschaft am Donnerstag nach einem möglichen Sieg miterleben können.

Halte von Straßen- und U-Bahnen entfallen

Im Falle eines Sieges würden bei den Straßenbahnlinen 11, 12 und 14 einige Halte entfallen. Sie würden ab Donnerstag, 6 Uhr, zwischen Börneplatz und Hauptbahnhof eine Umleitung über Sachsenhausen fahren. Auch die U-Bahnstation Dom/Römer würde entsprechend gesperrt werden.

Die vier Parkhäuser "Dom Römer", "Hauptwache", "Kaiserplatz" und "Konstabler" werden laut Stadt am Donnerstag von 6 Uhr morgens bis 24 Uhr gesperrt - auch im Falle einer Niederlage der Eintracht. In den Seitenstraßen der Altstadt gilt teilweise von Dienstag bis Freitagnacht ein Parkverbot.

Polizei rüstet sich für "Ausnahmezustand"

"Das sind alles Vorkehrungen, die wir mit den Sicherheitsbehörden auf Landes- und kommunaler Ebene besprochen haben und die dann so festgelegt sind", erklärt Thomas Feda, Chef der Frankfurter Tourismus & Congress GmbH, das Vorgehen.

Auch die Polizei rüstet sich für das große Europacup-Spektakel und den Tag danach. Im Falle eines Sieges rechne man damit, dass es am Donnerstag "zu einer Art Ausnahmezustand" mit massiven Verkehrsbeeinträchtigungen komme. Die Polizei zeige starke Präsenz.

Keine Außengastro rund um den Römerberg

Sollte die Eintracht am Donnerstag ihren Titelerfolg in der Innenstadt feiern, ist die Außengastronomie rund um den Römerberg untersagt. "Aus Sicherheitsgründen widerruft deshalb das Amt für Straßenbau und Erschließung (ASE) zeitweise die Erlaubnis, auf öffentlicher Fläche Außengastronomie zu betreiben oder Waren auszulegen", teilte die Stadt am Dienstag mit.