Weil weiter hochentzündliches Gas aus dem Tank eines Betriebs strömt, bleiben die Einsatzkräfte im mittelhessischen Hadamar in Alarmbereitschaft. Nach einer Hausexplosion in der Nacht wird der Sicherheitsradius jetzt vergrößert.

Videobeitrag Video Pressekonferenz in Hadamar: Die wichtigsten Aussagen Video Pressekonferenz in Hadamar zum Gasleck im Stadtteil Niederzeuzheim Bild © hr Ende des Videobeitrags

Der Gasaustritt in einem chemischen Unternehmen in Hadamar (Limburg-Weilburg) wird dutzende Einsatzkräfte sowie die Menschen im Stadtteil Niederzeuzheim noch einige Tage beschäftigen. Auf einer Pressekonferenz informierten Einsatzkräfte und Vertreter aus der kommunalen Politik am Dienstagvormittag über die aktuelle Situation. Dabei zeigte sich vor allem eins: Die Lage ist äußerst volatil, mit definitiven Aussagen hielten sich die Beteiligten bewusst zurück.

Fest steht, dass das hochentzündliche Flüssiggas zunächst vollständig aus dem mit 150 Tonnen Propangas gefüllten Tank ausströmen muss, ehe weitere Schritte eingeleitet werden können. Nachdem in der Nacht ein Haus in der Nähe des Betriebs explodiert war, soll zudem der Sicherheitsbereich rund um das Firmengelände von bisher 300 auf 400 Meter ausgeweitet werden. Die Ausweitung allein betreffe rund 150 bis 200 weitere Personen.

Die Sperrzone in Hadamar-Niederzeuzheim wird auf 400 Meter erweitert. Bild © hessenschau.de, OpenStreetMaps-Mitwirkende

Kein Zeitplan für betroffene Menschen

Die Feuerwehr rechnet damit, dass das Ausströmen des Gases allein drei Tage dauern könnte. Dabei handelt es sich aber um vorsichtige Schätzungen. "Keiner kann sagen, wie lange das Abblasen dauern wird", sagte Landrat Michael Köberle (CDU). "Theoretisch hätte es beendet sein müssen. Ist es aber nicht. Deswegen warten wir ab."

Videobeitrag Video Gastank in Hadamar weiter undicht Video Feuerwehrleute beim Einsatz in einem Chemiebetrieb in Hadamar. Bild © picture-alliance/dpa Ende des Videobeitrags

Wie es danach weitergeht, wann die rund 600 betroffenen Menschen zurück in ihre Häuser können und ob womöglich sogar weitere Explosionen drohen: All das ist nach Aussage der Verantwortlichen nur schwer bis gar nicht seriös einzuschätzen.

Mann kehrt illegal in Sperrzone zurück – Haus explodiert

"Die Stadt Hadamar traf dieses Ereignis sehr hart", sagte Bürgermeister Michael Ruoff (CDU) auf der Pressekonferenz. Und das nicht erst seit dem Auftreten des Gaslecks am Montagmorgen. In der Nacht zum Dienstag hätten sich die Ereignisse dann "überschlagen". Ruoff spielte damit auf eine Verpuffung an, in deren Folge ein Wohnhaus in der Nacht zum Dienstag eingestürzt war.

Der Bewohner war offenbar illegal in sein Haus zurückgekehrt, das in rund 120 Metern Entfernung zu dem Firmengelände stand. Was die Explosion genau hervorrief, ist unklar. "Wir können nichts Weiteres sagen, weil das eventuell polizeilich relevant ist", sagte Ruoff. Der Bewohner kam mit Verletzungen ins Krankenhaus, der Verletzte hatte sich selbst aus den Trümmern des Gebäudes befreit. Von dem Gebäude sei nur noch ein Schutthaufen übrig, sagte ein Feuerwehrsprecher.

Bewohner können Haustiere nicht füttern

Auch andere Bewohner hätten demnach zurückkehren wollen, vor allem, um ihre zurückgebliebenen Haustiere zu holen oder wenigstens zu füttern. Das habe man ihnen schweren Herzens aber verwehren müssen.

"Weitere Explosionen können nicht ausgeschlossen werden", sagte Hadamars Pressesprecher Jan Kieserg. So hätten die verschiedenen Messtrupps, die dauerhaft im Einsatz sind, eine hohe Konzentration des Propangases in der Kanalisation festgestellt. Wegen der Gefahren wurden auch die Einsatzkräfte angehalten, den Sperrbereich auf keinen Fall zu betreten, bis das Gas komplett aus dem Tank entwichen ist.

Explosionsgefahr hoch: "Wir konnten kein Licht machen"

Abzuwarten, Messungen vorzunehmen und auf dieser Basis immer wieder den Sicherheitsradius zu überprüfen, sei aktuell die einzige Option, sagte Kreisbrandinspektor Frederik Stahl, der die Einsatzleitung nach der Hausexplosion in der Nacht übernommen hatte. "Wir haben alles versucht, mit Experten gesprochen, aber für dieses Problem hat bisher leider niemand eine Lösung außer das Abströmen des Gases."

In der Nacht ruhten die Arbeiten – aus Sicherheitsgründen, wie Stahl erklärte: "Wir konnten wegen der Entzündungsgefahr auch kein Licht machen." Der Strom wurde in dem gesamten Bereich aus Sicherheitsgründen abgestellt.

Wohin mit der Gaswolke?

Die Einsatzkräfte, die unter anderem von Helfern und schwerem Gerät aus Frankfurt unterstützt werden, bereiten sich auf den Zeitpunkt vor, wenn das Gas aus dem 150 Tonnen fassenden Tank ausgeströmt sein wird. Die Maßnahmen seien damit nämlich noch lang nicht abgeschlossen, sagte der Kreisbrandinspektor: "Dann beginnt der zweite Teil."

Da das Propangas schwerer als die Luft sei, müsse man es sich als Wolke vorstellen, die sich vor allem in Niederungen ausbreite, also nicht nur in der Kanalisation, sondern auch beispielsweise in Kellern oder Bächen. "Die Wolke wegzudrücken, ist eine Option, die Hauptoption ist es, Kanäle freizumachen", so Stahl. "Wir wollen das Gemisch nicht dahin drücken, wo wir es nicht haben wollen."

Die genaue Umsetzung sei Gegenstand der laufenden Beratungen. Wie kompliziert diese sind, zeigte auch folgender Gedankengang: Warum sollte man das Gas nicht mit Geräten aufsaugen, statt es mit schweren Ventilatoren wegzublasen? Das sei nur bedingt möglich, beantwortete Stahl seine eigene Frage. "Weil wir dann ein explosives Gemisch in den Geräten hätten."

Erster sicherheitsrelevanter Vorfall überhaupt

Eine Gefahr für die Bewohner in angrenzenden Stadtteilen bestehe aktuell nicht, betonten die Teilnehmer der Pressekonferenz. Auch diese Frage sei permanent Gegenstand der Messungen und Überlegungen.

Das Leck in dem unterirdischen Tank zu reparieren, sei nicht möglich. Das bekräftigte Ralf Konermann, der technische Leiter der Tyczka Group, auf deren Gelände sich der Vorfall ereignete. Das -40 Grad kalte Gemisch lasse Arbeiten in dem teilweise vereisten Schacht, der zu dem Tank führt, nicht zu.

Letzte Untersuchung vor einem halben Jahr ohne Auffälligkeiten

Mutmaßlich habe das "Versagen einer Armatur" zu dem Leck geführt, sagte der Unternehmenssprecher. Ein Element der Tankkonstruktion, ein sogenannter Flansch, war abgerissen.

Wie es dazu kommen konnte, ist ebenfalls noch nicht geklärt. Eine technische Überprüfung des Tanks vor gut einem halben Jahr habe keine Mängel offenbart, sagte Konermann. Nach Angaben des Regierungspräsidiums Gießen, das als Kontrollaufsicht fungiert, gab es in rund 50 Jahren keine nennenswerten Vorfälle bei dem Unternehmen.

Die Stadt Hadamar will am späten Dienstagnachmittag in einer weiteren Pressekonferenz über das weitere Vorgehen informieren.

